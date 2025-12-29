'REVOLUCIJA? NEMA NIŠTA OD TOGA' Vučić: Za nas će izbori biti veoma teški, ali ni njima neće biti laki

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji Dunavskog koridora i tom prilikom se osvrnuo i političke teme:

"Znaju oni da ne mogu da pobede na izborima. Zato traže 'Daj nam izbore, a mi ćemo opet da organizujemo revoluciju'. Ali da vam kažem, pusti snovi. Nema tu velike filozofije. Za nas će izbori biti veoma teški, posle toliko godina na vlasti, ali njima neće biti laki. A to revolucije, pa će nešto da ruše, pa oni izađu na ulicu, pa nekog tuku, ubijaju... Taj film zaboravite. Taj film prestao da se prikazuje u bioskopu," rekao je danas u Golupcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: S.M.