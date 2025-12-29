AKTUELNO

Politika

'REVOLUCIJA? NEMA NIŠTA OD TOGA' Vučić: Za nas će izbori biti veoma teški, ali ni njima neće biti laki

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji Dunavskog koridora i tom prilikom se osvrnuo i političke teme:

"Znaju oni da ne mogu da pobede na izborima. Zato traže 'Daj nam izbore, a mi ćemo opet da organizujemo revoluciju'. Ali da vam kažem, pusti snovi. Nema tu velike filozofije. Za nas će izbori biti veoma teški, posle toliko godina na vlasti, ali njima neće biti laki. A to revolucije, pa će nešto da ruše, pa oni izađu na ulicu, pa nekog tuku, ubijaju... Taj film zaboravite. Taj film prestao da se prikazuje u bioskopu," rekao je danas u Golupcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Saobraćajnica do Golupca biće gotova sledeće godine": Vučić obilazi radove na delu Dunavskog koridoraVučić je obišao radove na izgradnji dela Dunavskog koridora, odnosno na brzoj saobraćajni

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Izbori

#Politika

#dunavski koridor

#teme

POVEZANE VESTI

Politika

PRATITE UŽIVO NA PINKU OD 18 SATI! Predsednik Vučić danas obilazi radove na izgradnji Dunavskog koridora

Politika

'PROHUJALO SA VIHOROM I GOTOVO' Vučić o blokaderima - Koliko ih je sada u Beogradu po raznim hotelima koji organizuju seminare za blokadere

Politika

IZBORI ĆE SVAKAKO BITI PRE ROKA! KADA? KAD ODLUČI NADLEŽNA INSTITUCIJA: Vučić o izlasku na birališta i zahtevu blokadera

Politika

VUČIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE NOVOG SAVSKOG MOSTA: Ugovorna cena je 94 miliona evra, i pored dodatnih troškova biće 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi!

Politika

Vučić: Ovo će biti najduži i najveći tunel u Srbiji (FOTO)

Politika

VUČIĆ: Gradimo najmoderniju dečiju kliniku i verujemo da će to biti važno ne samo za decu iz Beograda, već iz cele Srbije i regiona