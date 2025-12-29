TOMAŠEVIĆ IZ POKS-A TRAŽI OD SKUPŠTINE DA MU PLAĆA TROŠKOVE STANOVANJA U BEOGRADU, A BOJKOTUJE RAD SKUPŠTINE? Jovanov: Nekorektno

Za to što bojkotuje on dobija punu zaradu, rekao je Jovanov

Član Predsedništva SNS Milenko Jovanov se na današnjoj 44. sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja dotakao zahteva poslanika Nenada Tomaševića (POKS).

Jovanov je rekao da imaju jedan zahtev koji je, kako je naveo, po njegovom uverenju nekorektan.



- Dakle imamo situaciju da je kolega Nenad Tomašević podneo zahtev za ostvarenje prava na zakup stana u Beogradu, što nije sporno i to jeste njegovo pravo i Skupština može da mu to omogući. Može, ali ne mora. Međutim ovde se radi o činjenici da gospodin Tomašević bojkotuje rad sednice, sednica Skupštine bojkotuje rad odbora, kao i cela njihova poslanička grupa. To je takođe njihovo pravo i u to pravo niko ne dira. Međutim, za to što bojkotuje on dobija punu zaradu. Ne može da dobije putne troškove osim ako ne dođe u Skupštinu i ne upiše se, a sa druge strane ukoliko ne dolazi na sednice i ukoliko bojkotuje meni je potpuno nejasno u čemu je razlika između bojkotovanja u Bečeju gde živi i u Beogradu, gde bi da mu plaćamo stan. Znači ne vidim nikakav smisao da to radimo i mislim da ne treba da se izjasnim o tome da glasamo ni za ni protiv, pa on neka ponovi zahtev kad krene da radi - rekao je Jovanov.

Autor: S.M.