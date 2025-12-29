U toku su radovi na izgradnji preostalog dela trase u dužini od oko 36 km. Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km/h. Most ''Preko Jaruge'' sastoji se od dva paralelna mosta ukupne dužine 138 metara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do novembra 2026. biti završena brza saobraćajnica od skretanja sa autoputa Beograd - Niš ka Požarevcu do Golupca i da će od Beograda do Golupca moći da se stigne za samo sat i 15 minuta i da će posle biti nastavljena gradnja Dunavskog koridora ka Brzoj Palanci.

- Tako da za manje od godinu dana, od Beograda do Golupca stizaće se za sat i 15 minuta. Do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, ja mislim da su to velike vesti za naše građane - rekao je Vučić. On je danas obišao radove na mostu kolokvijalno nazvanom "Preko Jaruge" koji se nalazi na 65. kilometru, a koji se sastoji od dva paralelna mosta dužine 138 metara.

Zbog konfiguracije terena, stubovi mosta su promenljive visine, od 11 do 21 metra, fundirani na šipovima dužine 18 metara. Radovi u konstruktivnom smislu su završeni, a u toku su radovi na izradi ivičnjaka, pešačkih staza i hidroizolaciji.

Podaci o saobraćajnici

Brza saobraćajnica Požarevac - Veliko Gradište - Golubac dugačka je 67,94 km. U februaru 2025. godine pušteno je u saobraćaj 21 km na prvoj deonici - od mosta preko reke Jezava na drugom kilometru od naplatne stanice ''Požarevac'' do kraja obilaznice oko Požarevca, kao i 10,85 km na trećoj deonici - od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve, što ukupno iznosi 31,85 km brze saobraćajnice.

U toku su radovi na izgradnji preostalog dela trase u dužini od oko 36 km. Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta, šest petlji i 16 kružnih raskrsnica. Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km/h. Most ''Preko Jaruge'' sastoji se od dva paralelna mosta ukupne dužine 138 metara.

Izvođač radova je kineska kompanija ''China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co''.

Šta povezuje

Izgradnjom Dunavskog koridora povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Ovo je projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje ekonomskih i privrednih oblasti, kako Srbije kao celine, tako i razvoj lokalnih sredina sa unapređenim potencijalima cele Istočne Srbije.

- Izgradnjom Dunavskog koridora gradimo više od saobraćajnice, time donosimo novi život Srbiji! Svaki kilometar znači razvoj, sigurnost i bolju budućnost. Nastavljamo da spajamo gradove, regione i ljude, sve za snažniju i bolju Srbiju - objavio je ranije predsednik Srbije "budućnost Srbije".

- Stotinama puta smo sanjali snove kako da podižemo Srbiju, kako da podižemo i Braničevski okrug i čitav istok naše zemlje, a danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti - poručio je predsednik Vučić u februaru na otvaranju prvih 32 kilometra.

Izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima. Radovi napreduju, deo trase je već pušten u saobraćaj, a završetak čitavog projekta očekuje se početkom 2026. godine.

Savremeni put, projektovan za brzinu od 100 kilometara na čas, omogućio je bržu, bezbedniju i udobniju vožnju, kao i efikasniji prevoz robe i usluga.

Ovo je samo jedan u nizu projekata koji je realizovan u vreme predsednika Vučića, a opširnije o tome šta je sve izgrađeno pročitajte u posebnoj vesti.

Autor: Jovana Nerić