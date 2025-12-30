UHAPŠEN MILAN KNEŽEVIĆ! 'OVO NIJE BILO NI ZA ĐUKANOVIĆEVE DIKTATURE' Napušta vladu Crne Gore! Policija interveniše u Botunu, čuje se 'Ustaše' (VIDEO)

Crnogorska policija uhapsila Milana Kneževića na protestu u Botunu zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu u Zeti.

Crnogorska policija je nakon hapšenja dela demonstranata u selu Botun u Zeti počela da izvodi okupljene i uvodi ih u maricu.

Policijaci su u maricu uneli i predsjednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića, a uhapšen je i Milan Knežević, predsednika Demokratske narodne partije i poslanik u Skupštini Crne Gore.

Sajt Borba navodi da demonstranti leže na zemlji i pružaju otpor.

- Nosite ga tako mu ruku slomite - kazala je meštanka dok su pokušavali da podignu jednog demonstranta.

Na zemlji je bio i Knežević koji je kazao da su policajci uhapsili Asanovića i njegovog oca od 70 godina.

- On predstavlja opštinu Zeta a mi ne pružamo nikakav otpor. Jesmo li vas napali koji put? Vukli ste nas, razvlačili ste nas. Ja ovde nisam poslanik, ja sam građanin Zete. Ja sam prvo Zećanin, pa tek onda poslanik. Ne zanima me funkcija. Ja sam sa svojim narodom i ne želim da me maltretirate. Počnite od mene ne od njih - kazao je Knežević.

Demonstranti skandiraju: „Ustaše“

Policija kreće u potiskivanje građana jer su odbili da postupe po naređenju.

Okupljeni su seli i pevaju „Oj, svijetla majska zoro“.

Oko 200 policajaca je opkolilo oko 100 meštana.

U Botun je stiglo i 10 policajki.

Policija je upozorila novinare da im nije bezbedno da budu u blizini okupljenih građana.

Jedan od meštana je u izjavi za televiiju poručio da će, ako policija interveniše, cela Zeta biti blokirana.

- Neće moći niko da prođe, ni na aerodrom - rekao je on.

Policija je ranije izdala naređenje okupljenima da napuste lokaciju planiranu za gradnju postrojenja i uklone vozila.

Ukoliko ne postupe po naređenju, policija će, kako je rečeno, sprovesti najblaže mere prinude.

- Posle današnje intervencije policije potpuno je sve više besmisleno u državi Crnoj Gori. Očigledno smatraju da treba da se pravi politička kalkulacija jer sam do jutros bio član parlamentarne većine i smatrali su da će selekcijom i izostankom moga hapšenja nešto učiniti da promene moj stav koji sam i ranije saopštio, a tiče se eventualne intervencije. Ono što se danas dogodilo ne pamtim ni za vreme Đukanovićeve diktature - poručio je Knežević.

Autor: Pink.rs