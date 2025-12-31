AKTUELNO

NE PONOVILO SE! DARKA I MENE KAO DA JE NEKO PROKLINJAO! LIDER SNS VUČEVIĆ NIKAD OTVORENIJI Evo kako izgleda gostovanje kod Marića i to u društvu Jelene Karleuše

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na TS Media da je vizija Srbije za narednu godinu da se ne ponovi ono što se dešavalo u ovoj godini.

-Što se tiče ove godine, ne ponovila se. Što se tiče mene i Darka, ne ponovila se. Neko nas je urekao i proklinjao. Ako nešto mora da bude vizija za Srbiju onda je to ono da ne ponovimo ovo što se dešavalo 2025. godine, da nam godinu ne pojedu skakavci. Nisu se ljudi družili, bavili smo se time šta je blokirano, umesto da smo se bavili rastom plata i penzija. Siguran sam da nam se to neće ponoviti u 2026. godini, a do tada su se svi radovali šta nam se dešava. Oni prave od naše dece jeftinu radnu snagu, je l' sad treba da se divimo što će pola srpske dece će ići u Sloveniju da studira? Optimistično je da smo sačuvali državu. Predsednik Vučić je izneo da je na desetine poginulih bilo na protestima Žutih prsluka u Francuskoj, a kod nas nije bilo žrtava na ulicama, Bogu hvala, iako je bilo pucanja, ubadanja nožem i uvek od strane blokadera - rekao je Vućević.

Na proleće Srbiju, kako je rekao Vučević, očekuju izbori u deset opština.

-Imaćemo dve opštine na zapadu Srbije, na severu imamo Kulu, na istoku najveći broj opština. To je veći broj lokalnih samouprava koji će dati bolji presek. Svi koji žele da učestvuju moraju se pripremati, za 24 časa mi ulazimo i u izbornu godinu. Da li će biti na leto ili krajem 2026. godine izbori, to je procena predsednika. Ima nekih stvari koje ne zavise od nas, pitanje je i velikih geopolitičkih stvari. Čeka nas mnogo muke oko Kosova i Metohije, Kurti će po svemu sudeći dobiti novi mandat. Mislim da će biti teška situacija za Srbe na KiM. Vojni savezi Zagreb- Priština-Tirana, treba se zapitati protiv koga se pravi ta koalicija. Moramo da budemo mudri, da po prvi put izbegnemo naše učešće, jer smo mnogo ljudi izgubili u 20. veku. Mi bismo danas bili država sa 20 miliona stanovnika. Naš cilj je da sačuvamo državu, ljude i mir - rekao je Vučević.

Autor: Dalibor Stankov

