'NEMA POVLAČENJA, NEMA PREDAJE' Ministar Glišić u novogodišnjem intervjuu sumirao godinu za nama, dotakao se i moždanog udara: Prvo gostovanje bilo mi je na Pinku, umalo da bude i poslednje...

Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs sumirao je godinu za nama i otkrio na koje projekte je najponosniji, kao i kakvi su planovi Ministarstva za narednu godinu.

Kako biste ocenili proteklu godinu u smislu šta je sve postignuto u okviru Vašeg ministarstva?

- Ukupno 50 otvorenih gradilišta tokom 2025. godine širom Srbije govori da su ljudi u ministarstvu bili veoma posvećeni poslu i da smo se trudili da odgovorimo na svaki izazov. Naravno, uvek može više i bolje i trudićemo se da u ‘2026. godini budemo još marljiviji.

Na koje projekte i programe ste najponosniji?

- Na sve, ali bih izdvojio Tiršovu 2 i sve ostale objekte iz oblasti zdravstva. Svakako moram da istaknem i rešavanje pitanja vodosnabdevanja u 30 lokalnih samouprava i tim problemom ćemo naredne godine da se bavimo još intezivnije.

Ovu godinu obeležila je tragedija u Novom Sadu, koja je zloupotrebljena od strane blokadera i onih koji bi da ruše jaku Srbiju. Kako to komentarišete?

- Teško je naći komentar za one koji misle da svoju sreću grade na tuđoj nesreći. Svakim danom sve više ljudi sirom Srbije pravi otklon od tih političkih lešinara i to je dobra vest.

Kako biste ocenili ponašanje opozicije u celoj toj situaciji?

- Dugo godina čine sve sto je do njih da nestanu sa političke scene. Sada su konačno došli do tog trenutka jer bezidejnost, prostakluk, nasilje, lopovluk, nikada nisu imali perspektivu.

Godinama je na delu pokušaj dehumanizacije i kriminalizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Da li je cilj svega toga rušenje naše zemlje i zaustavljanje njenog napretka?

- Jasno je kao dan koliko je Srbija napredovala u mandatu Aleksandra Vučića. Svako racionalan vidi i primećuje koliko se standard podigao,koliko se svaki segment drustva izdigao .Naravno da postoje oni kojima to smeta,i onda nalaze korisne idiote koji bi vredjanjem porodice,negiranjem rezultata i pokušajem obojene revolucije žele da sve to sruše .

Kako ministarstvo planira da unapredi situaciju u smislu povećanja broja vrtića, škola i potrebnih objekata u manjim, ali i većim mestima?

- Na svaki poziv lokalnih samouprava se odazivamo i nalazimo način da pomognemo. Gradimo škole po gradovima ali i po selima, ne pravimo razliku.

Da li su građani upoznati sa radom Ministarstva i time kako mogu dobiti pomoć nakon elementarnih nepogoda? Gde mogu da se informišu oni koji to nisu?

- Svake nedelje obilazimo po nekoliko lokalnih samouprava i u direktnom razgovoru pre svega sa građanima dolazimo do razmene neophodnih informacija.

Koje su ključne inicijative i planovi Ministarstva za narednu godinu?

- Izdvojiću jednu veoma bitnu. Početak radova na izgradnji porodilišta u Nišu. Naravno, podrazumeva se realizacija svih projekata koje smo započeli.

Najavljeno je da će 2026. godina biti izborna i prelomna za mnogo toga, kako to komentarišete?

- Biće kako narod kaže. A narod vrlo dobro zna ko za njega radi, a ko ga je u prošlosti pljačkao.

Kako biste ocenili stanje u svetu i da li u 2026. godini očekujete smirivanje tenzija ili veći broj sukoba?

- Zanima me samo Srbija. Iskreno želim da se svi konflikti u svetu okončaju. Ne želim nikome zlo, za razliku od nekih koji žele zlo mojoj zemlji.

Ova godina bila je teška za vas i na ličnom planu, naime uživo u programu naše televizije doživeli ste moždani udar. Da li se sećate tog petoavgustovskog jutra? Vaš oporavak bio je, prema oceni mnogih, brz. Šta vas je podstaklo da se tako borite?

- Moje prvo medijsko pojavljivanje bilo je davno, upravo na Pinku. Zamalo nije bilo i poslednje. Sećam se svega,do trenutka dok nisam izgubio svest i veoma sam zahvalan svima koji su mi ukazali odmah pomoć i kasnije pomogli da se oporavim. Da se borim podstakla me je pažnja i briga porodice i prijatelja i obećao sam da ih neću više brinuti. Nisam još do kraja završio oporavak, ali sam na dobrom putu.

Kao predsednik Izvršnog odbora SNS-a kako komentarišete demoliranje prostorija vaše stranke od strane blokadera i konstantne napade na vaše kolege, kao i simpatizere stranke?

- Prvo se divim svima koji su izdržali fašističko divljanje koje su sprovodili blokaderi. Ja mislim da nasilnici ne zaslužuju komentar već zatvor i očekujem da 2026. bude i godina odgovornosti.

Srpska napredna stranka je stranka koja ima najveću podršku u narodu, što se vidi na svakim izborima, ali i na osnovu istraživanja. Kako komentarišete to što blokaderska manjina deli Srbiju i vređa njen većinski deo?

- Kao čist fašizam ne vidjen od vremena Hitlera.

Kako vi tumačite termin ‘’ćaci’’?

- Kao termin koji simbolizuje slobodu, uzdignutu glavu, ravnopravnost.

Kakav uspeh stranke očekujete na sledećim izborima?

- Očekujem da se Srbija opredeli za napredak, a ne povratak u prošlost. Očekujem pobedu.

Da li imate vremena za pauzu tokom novogodišnjih i božićnih praznika?

- I kad nemam vremena, moram da ga nađem, jer sam još u procesu terapija.

Gde i sa kim ćete provesti predstojeće praznike?

- Sa porodicom .

Koja je vaša poruka građanima?

- Nema povlačenja, nema predaje. Idemo dalje da radimo za Srbiju i sve njene građane. Srećna nova godina.

Autor: Marija Radić