'BEZ JAKE VOJSKE I POLICIJE, NEMA JAKE SRBIJE' Ministar Dačić za Pink: Pripadnici MUP-a su odigrali ključnu ulogu u održavanju MIRA i stabilnosti u našoj zemlji protekle godine

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić bio je prvog jutra nove 2026. godine gost jutarnjeg programa na televiziji Pink.

S obzirom da ministar danas slavi rođendan, njemu je na samom početku uručen poklon, ali mu je posvećena i pesma 'Miljacka' koju on često zna i sam da zapeva.

- Ova pesma je označila početak moje muzičke karijere. Evo ovo je prva Nova godina koju čekamo bez Halida Bešlića koji je bio veliki prijatelj i čovak. Čak me jednom pozvao i rekao da sam mu popularizovao pesmu - našalio se Dačić

Ministar Dačić se zatim osvrnuo na sve izazove sa kojima su se suočili pripadnici resora koji on vodi.

- Imali smo tešku godinu i najveći akcenat je bio bačan na javni red i mir. Bio je veliki broj neprijavljenih skupova, od toga 14.000 sa blokadom saobraćaja. Počeli su napadi na policiju, prvo fizički, pa je prećeno ljudima, napadana njihova lična imovina. Porodice pojedinih političara su bile izložene velikim pritiscima, a to je urađeno sa očekivanjem da policija možda neće reagovati. Međutim, policija je dužna da interveniše. Pripadnici MUP-a su odigrali ključnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti u našoj zemlji - rekao je Dačić.

- Od početka smo shvatili da je blokaderima bio cilj da dođe do policijskih intevencija, kako bi se omasovili ti protesti, međutim, to se nije desilo. Ljudi ne razumeju šta sve policija radi svakodnevno. Ja bih se svim pripadnicima MUP-a ovim putem zahvalio i poželeo im mirnu godinu - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je cilj ministarstva unutrašnjih poslova da bude najbolje tokom naredne godine.

- Moj cilj je da naše ministarstvo bude najbolje i da ljudi koji tu rade bude zadovoljno, jer je to ključ stabilnosti jedne zemlje. Bez jake policije i jake vojske, nema ni jake države - dodao je Dačić.

Ministar Dačić je zatim dobio još jedan poklon, pesmicu koju mu je posvetio dečiji orkestar muzičke radionice "Mari Mari".

Dačić je istakao da su se pripadnici MUP-a našli na udaru gnusnih laži tokom propagandnih pokušaja da se destabilizuje država.

- Ni u jednom trenutku nije postojala opasnost da će doći do potpune blokade insistutica iako je bilo pokušaja destabilizacije i spolja i iznutra. Sećamo se svih laži sa kojima se policija suočavala tokom tog propagandnog rata, od zvučnog topa, do toga da su krivili pripadnike policije za tragičnu smrt mladića. Opozicioni mediji su napisali da je taj dečko bio dijabetičar i da mu policija nije dala da popije lek, te da je zbog toga umro. Meni je to baš teško palo, a mogu misliti kako je bilo porodici tog dečka. Tolika količina laži je bila i pokazana je tolika količina nesolidarnosti prema porodicama - rekao je Dačić.

Ministar Dačić je za sam poželeo sve najlepše građanima Srbije.

- Poželeo bih građanima Srbije sve najlepše i da imaju što manje posla sa policijom. Želim svima jednu dosadnu i mirnu novu godinu, iako to nije realno. Siguran sam da će policija biti profesionalna i d aneće voditi politiku, već braniti državu - rekao je Dačić.

Autor: Iva Besarabić