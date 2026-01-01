'Sa dubokom tugom sam primio vest...' Vučić se oglasio povodom tragedije u Švajcarskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon tragedije koja se dogodila u ekskluzivnom zimovalištu u Švajcarskoj, gde je noćas u požaru u jednom ugostiteljskom objektu stradalo više desetina ljudi.

"Sa dubokom tugom sam primio vest o strašnoј tragediјi u švaјcarskom ski-centru u koјem јe tokom novogodišnjeg okupljanja u požaru stradao veliki broј ljudi, a mnogi su povređeni. U ime Republike Srbiјe i u svoјe ime, upućuјem iskreno saučešće porodicama nastradalih i instituciјama Švaјcarske Konfederaciјe, uz izraze solidarnosti sa svim građanima Švaјcarske. Povređenima želim brz i uspešan oporavak, a nadležnima snagu u naporima da se utvrde sve okolnosti ove nesreće", naveo je predsednik Srbije na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X.

Podsetimo, tragedija se dogodila u baru u samo centru Kran-Montane. Prema navodima, u trenutku izbijanja požara, u lokalu je bilo više od 100 ljudi. Švajcarske vlasti su saopštile da je stradalo više desetina ljudi, a povređeno najmanje 100, od kojih su mnogi zadobili teške telesne povrede.

Na lice mesta je upućeno deset helikoptera, oko 40 ambulantnih vozila i više od 140 spasilaca.

