VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ZBOG TRAGEDIJE U HONGKONGU: Sa tugom sam primio vest, upućujem najiskrenije saučešće porodicama nastradalih, povređenima brz oporavak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama stradalih u požaru u Hongkongu, kao i građanima Kine.

"Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj tragediji koja je pogodila Hongkong i odnela veliki broj života. U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem izraze najiskrenijeg saučešća porodicama nastradalih u strašnom požaru, rukovodstvu i građanima NR Kine, a povređenima želim brz oporavak", napisao je predsednik na zvaničnom "X" profilu.

Podsetimo, broj žrtava u požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hongkongu porastao je na 44, uključujući pripadnike vatrogasne službe, kao nestale se vode više od 270 osoba, 65 ljudi je hospitalizovano, od kojih je 16 kritično, a 25 ima ozbiljne povrede.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Hongkong

#Požar

#Srbija

#Tragedija

#predsednik

