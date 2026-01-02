Od ruske salate, do reform torte, a danas...Milenko Jovanov za Pink o političkoj situaciji u Srbiji, pokušajima rušenja države, ali i o svom detinjstvu

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov sumirao je u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs utiske o političkoj situaciji u Srbiji i poručio da će SNS nastaviti i u 2026. godini nastaviti da se bori za našu zemlju.

Kada se osvrnete na godinu koja je iza nas, šta smatrate najvećim uspehom Srbije u 2025. godini?

Najveći uspeh Srbije je što se i politički i ekonomski suprotstavila blokaderskim pokušajima rušenja države. Za to su bila odlučujuća dva faktora. Prvi je predsednik Vučić, koji je mirno, staloženo i mudro izbegao sve pokušaje da se Srbija uvuče u građanski rat i bio apsolutno odlučan u nameri da ne popusti pod pritiscima, pretnjama i ucenama što iz zemlje, što iz inostranstva, a drugi je narod koji se suprotstavio blokadeirma i tako sačuvao državu.

Koji biste rezultat rada Srpske napredne stranke u protekloj godini posebno izdvojili kao važan za građane?

Sve što radimo radimo zbog građana i rezultati su vidljivi na svakom koraku. Novi putevi, pruge, bolnice škole, podizanje životnog standarda kroz povećanje plata i penzija… Sve su to rezultati rada SNS-a i to u potpuno nenormalnim međunarodnim okolnostima, kao i okolnostima brutalnog napada na zemlju i spolja i iznutra. Zato bih rekao da je najvažniji rezultat SNS-a to što je čvrsto i nepokolebljivo stao u odbranu države kada je bila napadnuta. Napadali su nas, vređali, pokušali da spale našeg predsednika stranke i članove u Novom Sadu… I za sve to vreme nijedan član naše

stranke nije promenio stranu. To je, uveren sam, ohrabrilo i narod da se hrabrije suprotstavi blokaderskom teroru i rušenju države.

Kada se osvrnemo na vaš angažman u Skupštini Srbije, šta Vam je lično bio najveći profesionalni izazov tokom 2025. godine?

Već godinama mi je najveći profesionalni izazov da objasnim nekim kolegama u Skupštini zašto su tu i šta im je posao.

Šta biste izdvojili od dešavanja koja su obeležila proteklu godinu, koji ''biseri'' opozicije su vam ostali najupečatljiviji?

Svakako je najupečatljiviji momenat bio napad na naše poslanike suzavcem, dimnim bombama, biber sprejom, protivpožarnim aparatima i čime sve ne. Jasmina Obradović je doživela moždani udar. Sonja Ilić Odalović je umalo izgubila bebu. Zato mi je slika godine onaj komandos u šlafroku,

Miloš Jovanović, koji hrabro okreće glavu na drugu stranu, dok junački ženama u oči prska biber sprej. Kakav junak takvo i junaštvo.

Da li verujete da će se dijalog vratiti u parlament? Očekujete li da će blokaderi nastaviti sa maltretiranjem građana?

Mislim da je nasilje suština blokaderskog bića i ne verujem da će ikada odustati od nasilja. Samo je pitanje da li će okolnosti biti takve da to i pokažu. Svaka blokaderska vaška je u rulji pokazala svoje pokvareno, nakazno, nasilno lice. Međutim, siguran sam da će svako nasilje biti sankcionisano i varaju se oni koji misle da mogu nekažnjivo da terorišu narod i zemlju. Što se Skupštine tiče, mi nekakav dijalog vodimo. Možda nije baš idealan, možda nije ni previse akademski, ali bar razgovaramo. I to je najveći uspeh koji smo napravili u prethodnoj godini, što se Skupštine tiče. Da i pored svih lokaderskih gluposti, nasilja, opstrukcija i slično, Skupština sve vreme radi i ispunjava

svoju ulogu.

Šta građani Srbije mogu da očekuju od Vas i SNS-a u 2026. godini, koji su glavni prioriteti?

Nastavićemo da se borimo za Srbiju u nikada težim okolnostima. Predsednik Vučić je definisao politiku slobodne, samostalne, nezavisne i suverene Srbije. Takva Srbija, međutim, odgovara samo narodu u Srbiji i nikome spolja. Zato će se nastaviti pokušaji da se Srbija uključi u narastajuće sukobe na ovoj ili onoj strani. Naš je zadatak, međutim, da ostanemo svoji, vodimo računa o svojim interesima i za to ćemo se boriti, a naredna godina će u tom kontekstu možda biti i najteža.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio kada možemo očekivati izbore, kako gledate na političku stabilnost Srbije u tom kontekstu?

Jedini problem je to što blokaderi najavljuju izbore kao novi okidač za njihovo nasilje, a ne kao proveru narodne volje. Ono što previđaju je da se država odbranila, da se osvestila od prvobitnog šoka, da će povratiti svoju snagu u potpunosti i rešiti pitanje otetih delova državnog sistema, tako da to o čemu oni sanjaju može i da ostane samo na nivou snova. To svakako ne znači da će izbori biti laki za nas. Naprotiv, biće veoma teška kampanja, ali moramo dati sve od sebe da pobedimo ubedljivije nego ikada. Što se stabilnosti tiče, ne znam koja bi zemlja na svetu na nogama izdržala ono što je Srbija izdržala prethodne godine. Ako smo to prevazišli, a jesmo, ne vidim neku opasnost za stabilnost zemlje u godina pred nama.

Kako vidite poziciju Srbije u regionu i svetu u godini koja je pred nama, tokom 2026?

Rekao sam već, naredna godina će biti veoma zahtevna u kontekstu očuvanja naše slobode i nezavisnosti. Sve što budemo radili, svaki naš potez, posmatraće se kroz geopolitičku prizmu i pritisci će biti samo još jači. Ali na nama je da se izborimo za ono što je interes naše zemlje, a ne interes stranaca. Što se regiona tiče, ne želim bilo koga da vređam, ali mi imamo zaista svoje mišljenje i zaista svoju politiku. Neki nam na tome zavide, neki nas zbog toga mrze, a svi bi da nam

to sruše. Ali, borićemo se.

Nova godina je vreme za poruke građanima — koju poruku biste uputili mladima u Srbiji na početku 2026. godine?

Građanima Srbije želim da im 2026. donese pre svega zdravlje i svaku ličnu sreću i radost, da u ovom svetskom ludilu radimo za svoju zemlju, živimo svoj život i gledamo svoja posla, a ostali neka rade kako god misle da je u njihovom interesu.

Za kraj, jedno lično pitanje: kako pamtite proslave Nove godine iz detinjstva i da li ste tada zamišljali da ćete se baviti politikom?

To su bile uobičajene novogodišnje proslave iz poslednjih godina SFRJ i sve što sada može da se nađe u starim filmovima, ja sam i doživeo. Od ruske salate, do reform torte i nazad. Imali smo porodična okupljanja i baš sam voleo sam te dane, pošto se ostajalo i nekoliko dana nakon samog dočeka. Iako me za to vreme vezuju prelepe uspomene, sada Novu godinu ne slavim uopšte. A što se politike tiče, slutilo je da će stvari ići u tom pravcu još od nižih razreda osnovne škole. Nije bašuobičajeno, ali je zaista bilo tako.

