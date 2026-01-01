AKTUELNO

Vučić: Platili smo visoku cenu, ni krivi ni dužni, i za NIS i za Linglong

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je večeras da je Srbija platila visoku cenu, ni kriva ni dužna, ne samo kada je reč o NIS-u već i po pitanju Linglonga i dodao da je to rezultat američke politike koja ide protiv ruskih i kineskih kompanija u ovom delu sveta, a naročito u Srbiji.

Predsednik Vučić je rekao da u odnosu prema NIS-u stvari nisu sasvim fer ni lake i da je to jednostavno američka politika, kao i da se sada vidi da će Vašington ići protiv ruskih i kineskih kompanija i da se ta politika neće menjati u nekom kratkom vremenskom periodu, bez obzira na situaciju u Ukrajini.

"Platili smo visoku cenu, ni krivi ni dužni, oko Linglong kompanije, jer ja moram da govorim otvoreno kao predsednik Srbije, smešno je kada nam oni govore o prinudnom radu u kompaniji Linglong, pominjući neke strane radnike koji su tu tobož bili izrabljivani", rekao je Vučić za Javni servis.

Predsednik je kao smešnu ocenio tu odluku SAD (vezano za izvoz guma) posebno kada se pogleda kako američke kompanije funkcionišu na jugu i istoku Azije i to najveće i najpoznatije, od Vijetnama pa nadalje gde, kako je rekao, bukvalno rade deca od 13, 14, 15 godina.

"Ovde (u Linglongu) ne rade nikakva deca, nema nikakvog izrabljivanja, nikakvog prinudnog rada, ali je to način za istiskivanje kineskih investicija i naravno da to nama šteti i naravno da to nama škodi", kazao je Vučić i dodao da je isto i u slučaju ruskih investicija.

Naglasio je da stvari tu nisu lake.

"Ali smo ovo (NIS) uspeli i mislim da Amerikanci tim žele da pošalju signal Srbiji, jer ovo Rusima neće mnogo pomoći, ali je nama nešto lakše i u tom odnosu koji nije jednostavan na kraju morate da kažete hvala, bez obzira na to što ničim niste izazvali tu situaciju, ni vi, verovatno ni neki drugi", rekao je predsednik Vučić.

Ali šta da radite, u takvom svetu živimo, dodao je on.

Američka carinska i granična služba izdala je sredinom decembra Naredbu o zadržavanju automobilskih guma koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong zbog sumnje na prinudni rad.

'OVO JE DOBRA VEST' VUČIĆ OTKRIO DETALJE ZA NIS: MOL je radio zajedno s nama na dobijanju dozvole, rafinerija nastavlja sa radom

Autor: Pink.rs

