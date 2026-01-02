Ivica Dačić u novogodišnjem intervjuu: MUP u 2025. očuvao stabilan javni red i mir i omogućio da država funkcioniše

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je MUP u 2025. godini, uprkos brojnim izazovima i složenim okolnostima, uspeo da očuva stabilan javni red i mir i omogući da država funkcioniše.

Godina koja je za nama bila je jedna od najzahtevnijih za MUP, ne samo u operativnom smislu, već i u širem društveno-političkom smislu. Mi smo se suočavali sa brojnim bezbednosnim izazovima, sa pojačanim pritiscima spolja i iznutra, sa pokušajima da se institucije destabilizuju i da se rad policije predstavi isključivo kroz propagandne elemente, političke opcije. Ipak rezultati su jasni i merljivi. Uprkos svim tim složenim okolnostima, mi smo očuvali stabilan javni red i mir, omogućili smo da država funkcioniše, rekao je Dačić u intervuu za Tanjug.

Dodao je da su postignuti značajni rezultati, ne samo u oblasti javnog reda i mira, nego i po svim drugim linijama rada MUP-a i naveo da je borba protiv kriminala vođena kontinuirano i bez kompromisa.

I zato treba istaći statistički podatak da je stopa kriminala i broj najtežih krivičnih dela, uključujući i ubistva, da se nalazi na najnižem nivou u poslednjih 25 godina. I to nisu moje ocene, to su podaci. Ti rezultati su posledica jasne strategije, konkretnih mera i, pre svega, požrtvovanog rada pripadnika policije i MUP-a, koji su često radili u izuzetno teškim uslovima, izloženim pritiscima, napadima, ne samo fizičkim napadima na policijske snage, već i napadima na njihove porodice sa pokušajem destabilizacije obavljanja njihovih osnovnih policijskih zadataka, rekao je Dačić.

Dodao je da je država pokazala da ima snage da odgovori i na bezbednosne izazove i na pokušaje njenog slabljenja.

Sačuvali smo mir, sačuvali smo stabilnost, odbranili smo i sačuvali državu, istakao je Dačić.

Na pitanje šta predviđa Zakon o MUP-u, čije donošenje se očekuje ove godine, Dačić je rekao da bi u odnosu na postojeći Zakon o policiji, ovaj zakon po prvi put trebalo sistemski da uredi sve unutrašnje poslove, ne samo policijske, već i poslove zaštite i spasavanja i druge nadležnosti MUP-a.

Taj zakon će svakako unaprediti standarde postupanja u skladu sa opštim policijskim normama, sa međunarodnim preporukama. On uvodi jasniju i pravedniju karijernu strukturu. Posebna pažnja biće posvećena radno-pravnom statusu policijskih službenika, jer bez profesionalnog i zaštićenog policajca nema ni efikasne države. Podsetiću da i u postojećem zakonu postoji ta odredba o operativnoj nezavisnosti policije. To znači da policija u svom postupanju ne zavisi od ministra, odnosno MUP-a kao takvog, nego da rukovodstvo policije uređuje i naređuje policijska postupanja, rekao je Dačić.

Dodao je da je MUP za izradu nacrta zakona pozvao i uključivao u konsultativni proces i organizacije civilnog društva, sa namerom da se čuju različita mišljenja i da se unaprede zakonska rešenja.

Nažalost, jedan deo tih organizacija je u jednom trenutku odlučio da se iz tog procesa povuče, opredeljujući se za druge oblike delovanja koja ne doprinose konstruktivnom dijalogu, ali mi smo i dalje otvoreni za razgovor, za argumente, za predloge.

Zakon se ne može pisati na ulici pod pritiskom bilo blokada ili nekih političkih poruka i uveren sam da je dijalog u institucijama jedini odgovorni put i da ćemo uz učešće svih koji žele dobro državi i građanima doneti savremeni zakon kojim će biti zadovoljni i građani Srbije, i pripadnici MUP-a", rekao je Dačić.

Na pitanje da prokomentariše kritike vezane za postupanje policije tokom protesta i blokada, Dačić je odgovorio da su one u velikoj meri bile politički motivisane, kao i da policija u Srbiji postupa u skladu sa zakonom i sa ovlašćenjima.

Svako, eventualno, prekoračenje tih ovlašćenja se utvrđuje i sankcioniše. Niko u MUP-u i policiji nije iznad zakona. Međutim, ono što se prećutkuje jeste kontekst. Policija ne primenjuje ovlašćenja iz političkih razloga ili bilo ko daje neka politička naređenja. Policija primenjuje svoja ovlašćenja kada je ugrožena bezbednost ljudi, bezbednost imovine, kada je ugrožen javni red i mir, kada su ugrožene državne institucije. Blokade vitalnih saobraćajnica, napadi na policijske službenike, pokušaji izazivanja haosa sigurno zahtevaju reakciju države. Policija ne vodi politiku, policija štiti državu i građane, rekao je Dačić.

Podsetio je da je protekle godine bilo oko 29.000 neprijavljenih javnih skupova sa 14.000 neprijavljenih blokada saobraćajnica i dodao da pri tome nije bilo žrtava, nije bilo teških povreda i da je policija bila, kako kaže, uglavnom uzdržana, primenjujući preporuku državnog rukovodstva.

Shvatajući da deo blokadera, opozicije, protestanata, želi sukobe sa policijom kao neko pogonsko gorivo za nastavak njihovih protesta, policija je reagovala isključivo u slučajevima kada je dolazilo do napada na policiju. A sama činjenica da je više policijskih službenika povređeno nego učesnika protesta govori o tome ko je primenjivo nasilje. To postupanje policije ne odstupa od međunarodnih standarda. Protesti nisu problem, ali nasilje jeste problem, kazao je Dačić.

Poručio je da policajci ne mogu i neće biti glineni golubovi, dodajući da je na zapadu reakcija policije mnogo jača i sa raznovrsnijim sredstvima prinude, od kojih se neka i ne primenjuju u Srbiji, poput vodenih topova.

Mislim da su policajci bili izloženi velikim pritiscima i da su savesno i odgovorno izvršili svoj posao, naglasio je Dačić.

Na pitanje šta će doneti novi Zakon o saobraćaju, Dačić je rekao da predviđa strožiju kaznenu politiku za prekršaje koji direktno ugrožavaju živote, nekorišćenje pojaseva, upotrebu mobilnog telefona u vožnji...

Istovremeno, uvodimo najsavremeniju tehniku i dalju digitalizaciju. Uvodimo nove stacionarne i mobilne radarske sisteme koji omogućavaju automatsku detekciju više vrsta prekršaja i bržu i efikasniju reakciju saobraćajne policije. Pored usluga koje smo već uveli, poput elektronskog pregleda prekršaja i izjašnjavanja o tome ko je upravljao vozilom, tokom 2026. godine biće pokrenuta i nova elektronska usluga, a to je elektronsko zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja putem eUprave, rekao je Dačić.

Dodao je da cilj novog zakona nije represija radi represije, već prevencija i promena ponašanja kod učesnika u saobraćaju.

Ljudi nam ginu na putevima, to je otprilike oko 500 ljudi godišnje. To je manje nego pre, kad sam bio ministar u prethodnom mandatu, gde je bilo više od 900 ljudi nastradalih godišnje, iako sada ima za 50 odsto više registrovanih vozila, nego što je to bilo u to vreme. Bez obzira što su ti podaci bolji nego što su bili pre desetak i petnaest godina, i dalje je to veliki broj, ta činjenica obavezuje sve nas da uradimo svoj deo posla, ali ipak bezbednost počinje od svakog učesnika u saobraćaju, rekao je Dačić.

Na pitanje o međunarodnoj saradnji MUP-a, Dačić je odgovorio da je saradnja sa stranim policijskim službama i međunarodnim organizacijama izuzetno snažna i efikasna.

Srbija je prepoznata kao pouzdan partner u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i trgovine narkoticima. Kroz svakodnevnu saradnju sa Evropolom, sa Interpolom, sa drugim partnerima, pa i sa pojedinim državama, Srbija daje konkretan doprinos zajedničkim rezultatima i to je prepoznato i na najvišem nivou, što je potvrdilo i priznanje koje smo dobili od Interpola, ali i reči izvršnog direktora, odnosno šefice Evropola, Katrin de Bol, koja je istakla Srbiju kao ključnog partnera za borbu protiv kriminala na Zapadnom Balkanu, rekao je Dačić.

Na pitanje kako je zadovoljan odzivom na konkurse MUP-a protekle godine, Dačić je odgovorio da se često u javnosti, kako kaže, od strane onih koji kroz blokade i politički aktivizam pokušavaju da diskredituju institucije, plasira teza da mladi ljudi ne žele da se prijavljuju za rad u policiji.

I želim potpuno jasno da kažem da to jednostavno nije tačno. Te zlonamerne insinuacije koje se ne odnose samo na ovo pitanje, već na rad države u celini, demantuju činjenice i brojke. Na konkursima imamo po ccetiri do pet kandidata na jedno mesto, uključujući i specijalne jedinice. Primera radi, na konkursu Centra za osnovnu policijsku obuku, raspisanom 1. decembra prošle godine, za 900 mesta prijavilo se 3.487 kandidata. Za 300 mesta u vatrogasno-spasilačkim jedinicama prijavilo se 1.428 kandidata, što je 4,8 kandidata po mestu, rekao je Dačić.

Dodao je da to govori da je policija i dalje stabilna, profesionalna i pouzdana služba koja privlači i motiviše mlade ljude i odgovorne ljude da se prijavljuju za rad u policiji i u MUP-u.

Na pitanje o rezultatima u protekloj godini, Dačić je odgovorio da je tokom 2025. razbijeno i procesuirano više od 20 organizovanih kriminalnih grupa, da je zaplenjeno više od 6 tona narkotika.

Realizovane su složene međunarodne operacije, zaplenjene su i značajne količine oružija, novca, luksuznih vozila, a sa ulice su uklonjena lica koja su osumnjičena za najteža krivična dela. Po obimu i složenosti ovo je bila jedna od najintenzivnijih godina kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu. Posebno ističem rad Službe za borbu protiv narkotika koje je realizovala složene međunarodne operacije u više zemalja Evrope i Južne Amerike, što pokazuje da srpska policija deluje efikasno i van nacionalnih okvira kad je u pitanju zaštita bezbednosti građana, rekao je Dačić.

Dodao je da je u oblasti visokotehnološkog kriminala (VTK), Služba za borbu protiv VTK prepoznata u okviru projekta Saveta Evrope kao najaktivnija i najuspešnija jedinica na Zapadnom Balkanu, zahvaljujući konkretnim operacijama protiv pedofilskih i "fišing" mreža, kao i oduzimanju kriptovaluta.

Početkom naredne godine u saradnji sa posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu mi pokrećemo i jedinstveni nacionalni portal za prijavu krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala Sajberstraža, što je važan korak u jačanju zaštite građana i poverenja ovoj instituciji, rekao je Dačić.

Na pitanje šta će biti prioriteti u radu MUP-a za 2026. godinu, ministar je odgovorio da će fokus i dalje ostati na bezbednosti građana, na stabilnosti države, borbi protiv organizovanog kriminala, zaštiti dece i mladih i jačanju kapaciteta policije.

U tom smislu kompromisa sigurno neće biti, a naš zadatak je da nastavimo zakonito, profesionalno i odlučno delovanje u interesu građana Srbije i u interesu države Srbije. Poželeo bih svim građanima da imaju što manje posla sa policijom i MUP-om, a i policajcima i pripadnicima MUP-a, da imaju što manje posla na terenu, zaključio je Dačić.