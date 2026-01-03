AKTUELNO

Politika

Spasić: Blokaderske uvrede na račun Nevene Đurić odraz njihove bedne politike

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje blokaderske uvredljive, bezočne i bedne napade na račun Nevene Đurić, potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije i poptredsednice Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta za medije je izjavio:

"Blokaderi ne prestaju da pokazuju svoje nasilničko, agresivno i bezočno lice, gde uvredama nastavljaju da napadaju najpre žene, a onda i sve ostale za koje oni smatraju da ne trebaju da postoje. Dehumanizacija pristojne Srbije se nastavlja, gde je nova žrtva jedna pristojna, inteligentna i perspektivna mlada političarka Nevena Đurić", naveo je Spasić i dodao:

"Prizivanje smrti i bedne uvrede jesu osnovni odraz blokaderske politike i zato se mora osuditi pogane i bedne reči bezumnika koji u sopstvenoj nemoći i mržnji nastavljaju da vređaju i dehumanizuju. Pristojna Srbija mora da nastavi da se bori protiv agresivnih pojedinaca" - zaključio je Spasić.

Autor: A.A.

