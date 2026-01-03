DA SE DOKOPAJU VLASTI BLOKADERI BI UBIJALI, TRPALI U LOGORE, DINSTALI, JAHALI I ŠIŠALI I TO PRE SVEGA ŽENE! Oglasila se Ana Brnabić posle napada na Nevenu Đurić

Povodom napada blokadera na predsednicu skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje Nevenu Đurić, predsednica parlamenta Ana Brnabić poručila je da takvi ataci najbolje govore o odnosu blokadera prema ženama.

- Ovo najbolje pokazuje odnos blokadera prema ženama. Ovo je ta njihova "lepša", "bolja", "pametnija" i "kulturnija" Srbija. Da se dokopaju vlasti, oni bi ubijali, trpali u logore, dinstali, jahali i šišali - i to pre svega žene - poručila je ona na Iksu i dodala:

- To je njihov program. Takvi su to junaci. Imaće Srbija priliku da bira u ovoj godini, pa je dobro da se dnevno podsetimo kakvu nam Srbiju žele. Podrška za Nevenu i sve hrabre žene Srbije!

Ana Brnabić je, podsetimo, reagovala nakon što je jedan od blokadera na društvenoj mreži Iks objavio sraman komentar:

- Ono čemu je služio "Plavi most", sada služi Beograd na vodi - sa fotografijama predsednice skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje Nevene Đurić.

Autor: Jovana Nerić