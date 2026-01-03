AKTUELNO

SAMO ONI ŽIVE U VREMENU DEVEDESETIH! Vučić: Razgovarao sam u karijeri sa više predsednika i premijera nego što su razgovarali svi od 1945, pa naovamo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Mariniku Tepić da "gospođa živi u vremenu devedesetih".

Upitan da prokomentariše na izjavu Marinike Tepić, koja je rekla da "Srbija nastavlja politiku izolacije od kontinenta na kome se nalazi", predsednik Vučić je rekao:

"Gospođa koju ste pomenuli, kaže da 'izolujemo zemlju'. Sastao sam se i razgovarao sa preko 100 predsednika i premijera država u 2025, ako se ne varam. Imao sam razgovore na najvišem nivou u Evropskoj uniji i to sam. Razgovarao sam i sa kineskim i ruskim predsednikom. Razgovarao sam u svojoj karijeri sa više predsednika i premijera nego što su razgovarali svi od 1945, pa naovamo. Vodim zemlju kao nezavisnu i suverenu, razgovaram sa svima, a ne samo sa nekima. U tome je razlika. Bio sam primljen od strane japanskog cara, razgovarao sam sa britanskim kraljem", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Ne znam šta bih vam još rekao, ne znam s kim nisam. Ako im je to izolacija, onda u redu. I samo oni žive u vremenu devedesetih".

Autor: Dalibor Stankov

