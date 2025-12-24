VUČIĆ IZGRADIO VIŠE PUTEVA NEGO SVI NJEGOVI PRETHODNICI! Predsednik od 2012. nadmašio ono što su drugi radili čak 67 godina!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić od 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina.
Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva.
Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, izgrađeno više od 610 kilometara, uključujući i Moravski koridor, čiju deonicu na auto-putu E-761 petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba" predsednik otvara danas.
Taj podatak je jednom prilikom Vučić i sam otkrio.
- U poslednjih 13 godina urađeno više autoputeva nego u prethoodnih 67 godina i time se Srbija može ponositi - poručio je letos Vučić iz Predsedništva Srbije.
Povodom današnje ceremonije, predsednik se sinoć oglasio na svom Instagram nalogu.
- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 kilometara najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić.
Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci.
