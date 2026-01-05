AKTUELNO

VUČIĆ STIGAO U MOSTAR: Dočekala ga Željka Cvijanović (VIDEO)

Izvor: PInkrs/Novosti, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je danas u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović.

Vučić će tokom posete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav zahvalio Željki Cvijnović na srdačnom dočeku.

Otvaranje bolnice je deo programa obeležavanja Dana Republike - 9. januara, a planirano je u podne.

Zajedno sa predsednikom Vučićem stigli su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i savetnik za regionalna pitanja Miloš Vučević.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Mostar

#Željka Cvijanović

