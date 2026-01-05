AKTUELNO

Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima: Dočekali ga Dodik i mitropolit Dimitrije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.

Vučića su u Mrkonjićima dočekali mitropolit Zahumsko hercegiovački i primorski Dimitrije, predsednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Vrednost projekta izgradnje duhovnog centra je oko 2,5 miliona KM, a Vlada Srbije je obezbedila 800.000, a ostatak Vlada RS i grad Trebinje.

Predsednik Vučić je ranije danas stigao u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović.

Vučić će tokom posete Hercegovini prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju.

Otvaranje bolnice je deo programa obeležavanja Dana Republike - 9. januara, a planirano je u podne.

Zajedno sa predsednikom Vučićem stigli su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i savetnik za regionalna pitanja Miloš Vučević.

