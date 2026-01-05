VUČIĆ OBIŠAO SELO MRKONJIĆI, pa poručio: Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je selo Mrkonjići, rodno mesto Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog.

- Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa verom dolazili - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje.

Vučić je istakao da je zahvalan episkopu Zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju @eparhija.zhip na gostoprimstvu i na tome što domaćinski i očinski vodi računa o napretku radova na izgradnji Pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, čiji je zadužbinar Republika Srbija.

- Ovo je ujedno i dobra prilika da se setimo pouka Svetog Vasilija, koji nam je neprestano ponavljao da širok put vodi u propast, dok onaj teži, koji smo mi i odabrali, otvara vrata onim vrednostima koje vekovima baštinimo - istakao je Vučić.

Autor: Pink.rs