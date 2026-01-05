Vučić: Sve uvećane penzije su isplaćene, biće još povećanja za najstarije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je penzionerima Srbije i potvrdio da su sve uvećane penzije isplaćene.

- Sve smo penzije isplatili. Oni koji nisu podigli da znaju da imaju na računu. Zadovoljan sam. Čestitam penzionerima, da mogu sutrašnji Badnji dan i Božić , oni koji su pravoslavne vere. A oni drugi, da mogu da nadoknade deo troškova od 25. decembra i Nove godine, i onih koji su islamske veoispovesti, da nadoknade troškove nove godine i potroše na neke druge stvari - rekao je Vučić.

- Siguran sam da će penzioneri biti još zadovoljniji u godinama pred nama - zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković