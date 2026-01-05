Linta apelovao na ministra Vujića za pomoć u slučaju teško bolesnog krajiškog Srbina

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta apelovao je danas na ministra pravde Nenada Vujića da traži od ministra pravosuđa Hrvatske Damira Habijana da se teškom bolesnom krajiškom Srbinu Željku Travici, koji se od novembra 2024. godine nalazi u pritvoru u Osijeku zbog navodnog ratnog zločina, iz humanitarnih razloga hitno omogući lečenje i odbrana iz kućnog pritvora ili sa slobode uz kauciju. U suprotnom postoji realna opasnost da u kratkom vremenskom roku dođe do smrtnog ishoda, navodi se u Lintinoj izjavi, saopštio je Savez Srba iz regiona.

Željko Travica (rođen u Erveniku 1962. godine) optužen je da je navodno počinio ratni zločin u mestima Cerić i Mirkovici 1991. godine.

Uhapšen je 5.10.2024. godine na graničnom prelazu Kalej prilikom ulaska iz Velike Britanije u Francusku, a izručen Hrvatskoj 5.11.2024. godine i nalazi se u osiječkom zatvoru.

Ubrzo je podignuta optužnica protiv njega i počelo je suđenje.

"U pitanju je farsa od suđenja jer imenovani sudija koristi svedoke koji daju lažne iskaze protiv Travice a odbija da sasluša svjedoke odbrane od kojih su neki učesnici sukoba i koji tvrde da Travica nema nikave veze za zločinom", navodi se u saopštenju i ukazuje da je zdravstveno stanje Željka Travice veoma teško jer se u poslednje dve godine bori sa karcinomom.

Dodaje se da je on još u septembru 2023. godine u Londonu operisao rak desnog bubrega i da se u zatvoru žalio na jake bolove.

Porodica je privatno obezbedila snimanje i pregled uz odobrenje suda i policijsku pratnju i utvrđeno je da ima kamenje u žuči, a u međuvremenu, Travica je osećao dodatne bolove i početkom avgusta 2025. godine su mu utvrdili da ima rak na debelom crevu.

U međuvremenu su ga pod bolovima vodili na ročišta umesto da bude hitno operisan, a na operaciju žuči su ga odveli i operisali ga tek 9.12.2025. godine.

Doktor je saopštio njegovoj supruzi da je dovezen u bolnicu u teškom stanju i da bi umro da mu odmah nisu odstranili i rak debelog creva.

Uslovi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu su, prema Travici i članovima porodice, katastrofalni jer nema adekvatnu ishranu, nema mogućnost da kupi flaširanu vodu, ne prima infuziju i trpi nesnosne bolove.

Pritom, nadležni odbijaju da njegovom advokatu dostave medicinsku dokumentaciju.

Travica bi u roku od dva meseca od operacije, prema mišljenju doktora, morao dovoljno da ojača da može proći i kroz ciklus zračenja, a on je na samrti.

Pored toga, sudija na sve to zakazuje ročište 14.01.2025. godine, na kome Travica treba da iznese svoju odbranu, što je besmisleno zbog njegovog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.Bošković