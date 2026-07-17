Linta o presudi krajiškom Srbinu Ćelapu: To je nepravedno, Vujić da uputi protest Habijanu

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da je duboko nepravedna i sramna osuđujuća presuda krajiškom Srbinu Dragutinu Ćelapu (72) i pozvao je ministra pravde Nenada Vujića da uputi najoštriji protest hrvatskom ministru pravosuđa Damiru Habijanu.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da je osuđujuću presudu Županijski sud u Zagrebu doneo juče kada je nepravosnažno osudio Ćelapa na 12 godina zatvora zbog navodnog ubistva hrvatskog civila Marka Matijevića hicima iz vatrenog oružja u Starom Selu kod Topuskog na Kordunu u julu 1991. godine.

Linta podseća da je Ćelap uhapšen u oktobru 2024. godine zbog sumnje da je navodno počinio ratni zločin.

"U to vreme Ćelap je obavljao funkciju predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Topuskom. Brojne činjenice potvrđuju da je u pitanju klasičan montiran proces da bi se opravdao lažni narativ prema kome su Srbi isključivi zločinci a Hrvati isključive žrtve", rekao je Linta.

Ukazao je da je Ćelap osuđen na osnovu lažne izjave svedoka srpske nacionalnosti Milana Busića.

"Prema raspoloživim informacijama, u pitanju je prevarant i nasilnik koji je, između ostalog, suđen za silovanje maloletnice. Iz tog razloga je ucenjen od hrvatske policije da lažno svedoči protiv Dragutina Ćelapa. U međuvremenu je Ćelap optužen za još jedan navodni ratni zločin a svedok Tužilaštva je ponovo navedeni Milan Busić", kazao je Linta.

On je pozvao ministra pravde Nenada Vujića da uputi najoštriji protest hrvatskom ministru pravosuđa Damiru Habijanu zbog navedene pristrasne, montirane i skandalozne pravostepene presude i da zatraži razgovor na temu suđenja za ratne zločine.

"Osuđujuća presuda Dragutinu Ćelapu je jedan u nizu dokaza da je hrvatsko pravosuđe etnički motivisano. Potpuno je jasno da Srbi koji su optuženi za navodne ratne zločine nemaju fer i pošteno suđenje u Hrvatskoj. Cilj je doneti što više presuda protiv Srba na osnovu lažnih izjava svedoka saradnika koji su ucenjeni ili potkupljeni da bi se opravdao lažni mit o Domovinskom ratu", zaključio je Linta.

Autor: S.M.