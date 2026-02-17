Linta: Dabro još jednom potvrdio da je Domovinski pokret otvoreno ustaška stranka

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da je poslanik Hrvatskog sabora Josip Dabro još jednom potvrdio da je Domovinski pokret otvoreno ustaška stranka.

Linta je podsetio da je Dabro, koji je istaknuti član stranke Domovinski pokret čiji je lider Ivan Penava, u mestu Komletinci kod Vukovara pevao stihove u kojima Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata".

"Domovinski pokret sa svojih osam poslanika je važan deo vladajuće koalicije na čelu da proustaškom Hrvatskom demokratskom zajednicom čiji je lider Andrej Plenković koji je i predsednik Vlade Hrvatske", rekao je Linta.

On je naglasio da "nacistički čin Josipa Dabre ne predstavlja nikakvo iznenađenje", već da je u pitanju jedan od mnoštva dokaza da se u Hrvatskoj dugi niz godina veliča ustaštvo, da se upućuju pretnje preostalim Srbima, ali i da se šalje poruka prognanim Srbima da ne dolaze na svoja ognjišta i da odustanu od borbe za svoja oteta imovinska i stečena prava.

"Hrvatska poslanica Dalija Orešković je povodom ustaškog orgijanja Josipa Dabre javno izjavila da 'Hrvatska ima proustašku vlast. To je sve što danas treba reći, otvoreno, jasno i bez uvijanja. To treba dati do znanja i Evropi. A građane treba pozvati da ne pristaju ni na kakva prekrajanja. Između Josipa Dabre, Domovinskog pokreta, onog ostatka koji se od Domovinskog pokreta odvojio, Tompsona i HDZ-a, nema nikakve razlike'. Takođe, Dalija Orešković govori već duže vreme punu istinu da su ustaše fašisti, zlo i hrvatska sramota i da nisu ništa vredno spomena", rekao je Linta.

Poslanik hrvatskog Sabora iz redova desničarskog Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede u vladi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, Josip Dabro snimljen je tokom vikenda kako peva stihove u kojima se navodi da je poglavnik kvinslinške i ustaške NDH Ante Pavelić "vođa svih Hrvata".

U jednom delu, direktno u kameru, Dabro je rekao "samo za Milorada", aludirajući da te stihove peva predsedniku Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Miloradu Pupovcu.

Poslanik u hrvatskom Saboru i predsednik SDSS Milorad Pupovac osudio je snimak i naglasio da takve pesme, u kojima se veliča ustaštvo, predstavljaju "veličanje zla" i pretnju ne samo njemu, već i Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda u Hrvatskoj.

Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je ponašanje Josipa Dabre, ali je istakao da stabilnost vladajuće koalicije zbog toga neće biti ugrožena.

