Linta: Nacionalna obaveza je da pamtimo stradanje Srba u srednjem Podrinju i Birču

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da je nacionalna i moralna obaveza da se pamti veliko stradanje srpskog naroda u srednjem Podrinju i Birču, od 1992. do 1995. godine.

"Naša je nacionalna i moralna obaveza da nikada ne odustanemo od borbe za istinu o srpskim žrtvama", kazao je Linta.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da je Linta ukazao da je tragična činjenica da se srpske žrtve i dalje negiraju i ne priznaju od strane međunarodnih institucija i organizacija.

"Pravosuđe BiH u velikom broju slučajeva ne pokreće procese za ratne zločine počinjene nad Srbima. Ako u rijetkim slučajevima dođe do suđenja rezultat su ili oslobađajuće presude ili minimalne kazne što predstavlja ponižavanje srpskih žrtava i njihovih porodica", rekao je Linta.

Podsetio je da je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata počinjen veliki zločin nad 3.267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča.

"Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske trećina svih masovnih stratišta nad Srbima u BiH nalazi se na području Podrinja", rekao je Linta.

Istakao je da su ključni preduslovi istinske normalizacije odnosa na području bivše Jugoslavije uspostavljanje istih standarda u suđenjima za ratne zločine i jednako poštovanje svih žrtava bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

"Prošlo je više od 30 godina od završetka rata u BiH, a srpske žrtve se i dalje marginalizuju dok se bošnjačke žrtve veličaju od strane međunarodnog faktora", rekao je Linta

Autor: Pink.rs