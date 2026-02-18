Linta: Pre 30 godina prinudno iseljeno više od 120.000 sarajevskih Srba

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ukazao je da se navršilo 30 godina od početka egzodusa sarajevskih Srba, podsećajući da je 1996. godine prinudno iseljeno više od 120.000 Srba iz Sarajeva, a to je ocenio kao jednom od najvećih tragedija srpskog naroda devedesetih godina prošlog veka.

"Prinudno iseljavanje više od 120 hiljada Srba iz Ilijaša, Vogošće, Hadžića, Ilidže, Rajlovaca, Grbavice, Nedžarića i okolnih sela i zaseoka počelo je 17. februara 1996. godine i trajalo je gotovo celi mart", rekao je Linta.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da su sarajevski Srbi svojom hrabrošću i odlučnošću odbili 35 bošnjačko-hrvatskih ofanziva, kao i da je za odbranu tih prostora život dalo više od 4.000 srpskih boraca, a ranjeno je njih oko 3.500.

"Srbima je učinjena ogromna nepravda, jer je Dejtonskim sporazumom predviđeno da Srpsko Sarajevo bude predato Muslimanima. Zbog toga su bili prisiljeni, pod pretnjama muslimanskih vlasti, da napuste svoja vekovna ognjišta ostavljajući svoje stanove, kuće i imanja koja su odbranili u odbrambeno-otadžbinskom ratu", rekao je Linta.

Naveo je podatke da je u Sarajevu uoči rata živelo oko 200.000 Srba, od 1992. do 1996. godine iz Sarajeva je proterano više od 150.000 Srba, a po popisu stanovništva iz 2013. godine u Sarajevu je tada živelo svega 13.000 Srba.

"To jasno pokazuje da je Sarajevo odavno postalo jednonacionalan grad i da su priče bošnjačkih političara o njegovoj multietničnosti vrhunska laž i izmišljotina za međunarodnu javnost", zaključio je Linta.

pročitajte još Modi: Uveren sam da će veze Srbije i Indije dobiti još veći zamah u budućnosti

Autor: Marija Radić