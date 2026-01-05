'SRBIJA BIRA PUT ČASTI' Predsednik Vučić poslao moćnu poruku: Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju, a prethodno je obišao Duhovni centar u Mrkonjićima.

Tom prilikom predsednik je poručio je da će Srbija učiniti sve da se sačuva mir u regionu iako se, kako je rekao, protiv Srbije vodi najprljavija hajka i kampanja u Prištini i Zagrebu, ali i u Sarajevu i Podgorici.

Istakao je da nas na to obavezuje istorija junačkog naroda koji je, kako je rekao, stradao zbog svoje istine u Balkanskim ratovima, i u Prvom i Drugom svetskom ratu, kao i u ratovima devedesetih.

- Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog naroda. Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati - napisao je predsednik Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić