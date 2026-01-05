AKTUELNO

'SRBIJA BIRA PUT ČASTI' Predsednik Vučić poslao moćnu poruku: Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju, a prethodno je obišao Duhovni centar u Mrkonjićima.

Tom prilikom predsednik je poručio je da će Srbija učiniti sve da se sačuva mir u regionu iako se, kako je rekao, protiv Srbije vodi najprljavija hajka i kampanja u Prištini i Zagrebu, ali i u Sarajevu i Podgorici.

PROČITAJTE ISTORIJSKI GOVOR PREDSEDNIKA SRBIJE IZ TREBINJA: Otvorena je pandorina kutija, bićemo spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom agresoru!

Istakao je da nas na to obavezuje istorija junačkog naroda koji je, kako je rekao, stradao zbog svoje istine u Balkanskim ratovima, i u Prvom i Drugom svetskom ratu, kao i u ratovima devedesetih.

- Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog naroda. Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati - napisao je predsednik Vučić na svom Instagram profilu.

