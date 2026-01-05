SUKOBI SE NASTAVLJAJU: Blokaderska glumica brutalno napala Đilasa zbog Rio Tinta

Rat blokadera nastavlja se do, kako se čini, istrebljenja, a u najnovijoj epizodi žestokog sukoba jedna od glavnih aktera jeste blokaderska kvaziglumica Bojana Novaković, koja se žestoko ostrvila na tajkuna Dragana Đilasa, lidera opozicione Stranke slobode i pravde (SSP).

Ona je, naime, reagovala na Đilasovu izjavu da kompanija Rio Tinto sprema arbitražu protiv Srbije, istakavši kako to nije ništa novo.

- To što je predsednik SSP Dragan Đilas to nedavno pomenuo, više liči na politički teatar nego na ozbiljno suočavanje sa činjenicama - oplela je Novakovićka.

Kako je naglasila, otvaranje ove teme upravo sada više liči na političko poentiranje nego na upozorenje zasnovano na privilegovanom internom znanju.

- Još problematičnije je oslanjanje na neodređene "usmene dogovore". Konotacija da je arbitraža opravdana zbog navodnih verbalnih obećanja - bez navođenja šta su ta obećanja bila, ko ih je dao i u kom pravnom svojstvu - nije ozbiljan argument. Naprotiv, ukoliko takva obećanja zaista postoje, arbitraža bi mogla biti korisna: ona bi primorala na razotkrivanje eventualnih nezakonitih obaveza i potencijalno otvorila osnov za krivičnu odgovornost političara koji su u tome učestvovali - održala je blokaderka lekciju svom dojučerašnjem istomišljeniku, pa i saborcu.

Kako je dodala, iako je Rio Tinto više puta pretio aktivistima i organizacijama, uključujući i ličnim pravnim postupcima, kompanija nijednom nije zapretila građanima Srbije arbitražom.

- Tom temom danas ne maše kompanija, već političari - koristeći arbitražu kao sredstvo političkog poentiranja, umesto da objasne pravni okvir i stvarne rizike. Ništa od ovoga ne znači da se ishod eventualne arbitraže može garantovati, ali procedure su jasne. Rizici su bili poznati. I arbitraža, čak i ako do nje dođe, ne može retroaktivno menjati niti poništavati važeće srpske zakone - poručila je Novakovićka.

Podsetimo, Đilas je u jednom od svojih novijih nastupa na društvenim mrežama istakao kako kompanija Rio Tinto sprema tužbu protiv države Srbije, kao i da će, kako je Đilas istakao, zahtevati odštetu što neće biti ništa od vađenja litijuma u dolini Jadra u iznosu ne manjem od milijardu evra.

Autor: Iva Besarabić