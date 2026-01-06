AKTUELNO

Politika

Totalni raspad! Blokaderka iz DS pridružila se glumici u napadu na Đilasa: Pravo u metu

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Biljana Stojković, funkcionerka Demokratske stranke (DS), priključila se redu onih koji nisu na strani tajkuna Dragana Đilasa.

Biljana Stojković je komentarisala izjave glumice Bojane Novaković, koja se žestoko ostrvila na tajkuna Dragana Đilasa, lidera opozicione Stranke slobode i pravde (SSP).

Novaković je, naime, reagovala na Đilasovu izjavu da kompanija Rio Tinto sprema arbitražu protiv Srbije, istakavši kako to nije ništa novo.

- To što je predsednik SSP Dragan Đilas to nedavno pomenuo, više liči na politički teatar nego na ozbiljno suočavanje sa činjenicama - oplela je Novakovićka.

Komentar Stojkovićke na mreži Iks, gde je podelila intervju sa Bojanom Novaković, glasio je kratko i jasno: "Pravo u metu", pa mnogi komentarišu da se u "blokaderskim" redovima utrkuju ko će koga pre i jače napasti.

Autor: A.A.

#Biljana Stojković

#Dragan Đilas

