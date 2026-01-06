AKTUELNO

Politika

Đilas u programu blokaderske N1 nije mogao da sakrije prezir koji oseća prema plenumašima! Poklaše se, a godina tek sto je počela (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Cifra koju su blokaderi izneli, nakon prikupljanja potpisa, toliko je nerealna da je čak i Dragan Đilas, lider SSP-a, morao, između redova, da izrazi sumnju u nju.

Podsetimo, blokaderi su tvrdili da su za jedan dan prikupili 400.000 potpisa - i time nasmejali celu Srbiju jer svi znaju da to nije moguće.

To je prokomentarisao i Dragan Đilas, koji je indirektno poručio da ne govore istinu.

"Šta je nama problem? Što mi možemo da komuniciramo samo sa ovim delom biračkog tela, kako vi kažete, građana Srbije, koji mogu da gledaju ove medije. Znači naravno tu su i mreže, tu su i odlasci među ljude. Možete vi da pokušate da pričate, ko sme da dođe da priča, kolko će doći ljudi..."

Na opasku da su "studenti pokazali kako može da se komunicira", Đilas je odgovorio:

"Pa dobro jesu, evo složiću se. Mi smo za poslednje izbore skupili 19.500 potpisa, oni su skupili neki broj koji su saopštili. Ja ne želim da ulazim u te brojeve..."

"Imate neku sumnju oko tih 400.000" upitala ga je voditeljka.

"Ne želim uopšte da ulazim u brojeve, mislim da to nije važno. To je jedna njihova dobra, politička akcija, skupljanja sigurnih glasova, za koje očekuju da će sutra podržati njih na izborima..." izbegao je odgovor Đilas.

Autor: Pink.rs

#Dragan Đilas

#blokaderi

#potpisi

POVEZANE VESTI

Politika

'ĐILAS ZA 10 GODINA OD GRAĐANA UKRAO TOLIKO PARA DA BI MOGAO DA KUPI I 20 AVIONA FALKON' Brnabić: Imao bi veću flotu od Er Srbije!

Politika

Đilas u problemu, shvatio da ga ne žele: Pokušava politički da preživi, svi su ga odjavili

Politika

Da li se Đilas i ekipa druže sa nekim ko nije korumpiran?! Posle Boba Menendeza, i Marinikina prijateljica pod istragom

Politika

DRAGAN ĐILAS NAREDIO: Aktiviramo scenario Aljbina Kurtija

Politika

'ĐILAS NAREDIO KAMPANJU PROTIV BLOKADERSKE LISTE' Uroš Piper tvrdi: Od 1. septembra kreće, ZAKUCAO JE EKSER

Politika

Đilas još jednom pokazao stavove opozicije: Preziremo Srbe iz Republike Srpske i treba ih proterati iz Srbije! (VIDEO)