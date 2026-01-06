DAČIĆ ČESTITAO BOŽIĆ: Želim da nas ovi praznici podstaknu da budemo bolji jedni prema drugima, da čuvamo jedinstvo, slogu i dostojanstvo

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas božićnu čestitku patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru sa željom da najradosniji hrišćanski praznik donese mir, slogu, zdravlje i duhovnu snagu svima.

"Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, Božića, upućujem srdačne čestitke Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom i svim vernicima, sa željom da praznični dani budu ispunjeni mirom, ljubavlju i nadom", naveo je Dačić u čestitki.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je Dačić u čestitki naveo da su Badnji dan i Božić dani kada se podsećamo najznačajnijih vrednosti koje nas vekovima okupljaju i čine snažnim, a to su vera, zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje.

"U duhu pravoslavlja, Hristovog rođenja i poruke mira koju ono nosi, želim da nas ovi praznici podstaknu da budemo bolji jedni prema drugima, da čuvamo jedinstvo, slogu i dostojanstvo našeg naroda, gde god da živi. Neka svetlost Vitlejemske zvezde obasja sve domove, a radosni pozdrav Mir Božji - Hristos se rodi! donese zdravlje, snagu i blagostanje svima. Hristos se rodi! Vaistinu se rodi", naveo je u čestitki Dačić.

Autor: Jovana Nerić