DAČIĆ ČESTITAO VASKRS: Svetlost vaskrsenja je snaga zajedništva i sigurne budućnosti

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je uskršnju čestitku patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, monaštvu, sveštenstvu i svim pravoslavnim vernicima koji praznik slave po julijanskom kalendaru.

U svojoj poruci, ministar je istakao da Vaskrs, kao simbol novog života, podseća na najvažnije ljudske vrednosti koje su temelj bezbednog društva.

Mir, zdravlje i duhovna snaga

Dačić je poželeo da praznična svetlost donese blagostanje u svaki dom:

„Neka svetlost Hristovog vaskrsenja obasja sve domove i srca, donoseći mir, zdravlje, duhovnu snagu i nadu u bolje sutra. Ovaj veliki praznik podseća nas na ono najvrednije u ljudskom postojanju – zajedništvo, solidarnost, međusobno poštovanje i odgovornost“, navodi se u čestitki.

Temelji stabilnog društva

Ministar je naglasio da su upravo ove vrednosti ključne za izgradnju pravednog i bezbednog sistema u kojem građani imaju poverenja jedni u druge.

Duh solidarnosti: Dačić je pozvao na širenje dobrote i empatije, ne samo u krugu porodice, već u celom društvu.

Nada i obnova: On je istakao da je Vaskrs trenutak kada se duhovna snaga spaja sa ljudskom solidarnošću u poruci života.

„Želim da praznik vaskrsenja provedete u krugu porodice i najbližih, u zdravlju i harmoniji, sa nadom i verom u bolje sutra. Neka nas svetlost vaskrsenja nadahne da činimo dobro i doprinosimo miru i napretku. Hristos vaskrse!“, poručio je ministar Dačić.

Autor: D.S.