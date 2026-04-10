PREMIJER MACUT ČESTITAO VASKRS: Neka nas praznik pobede života podstakne da gradimo Srbiju sloge i napretka

Premijer Srbije Đuro Macut uputio je danas vaskršnju čestitku patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima koji ovaj najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

U svojoj poruci, premijer je istakao da je Vaskrs simbol pobede dobra i svetlosti, ali i podsetnik na ključne vrednosti našeg društva.

Mir, radost i snaga zajedništva

Premijer je poželeo svim građanima da praznične dane provedu u krugu svojih porodica, uz veru i nadu u bolje sutra.

„Svim vernicima želim da Vaskrs donese mir u domove, radost u porodice i snagu da sa verom gledamo u budućnost. Ovo je vreme kada se podsećamo koliko su ljubav, praštanje i zajedništvo temelji našeg društva“, poručio je Macut.

Očuvanje tradicije kao temelj budućnosti

Macut je naglasio da su upravo porodica i duhovne vrednosti ono što je srpski narod održalo kroz vekove, te da vaskršnja poruka treba da bude podstrek za jačanje države.

Sloga i napredak: Premijer je pozvao na međusobno razumevanje i zajednički trud u izgradnji dostojanstvene Srbije.

Budućnost za nove generacije: Naglasio je važnost stvaranja boljih uslova za one koji dolaze, oslanjajući se na tradiciju.

„Uveren sam da ćemo, oslonjeni na veru, trud i međusobno razumevanje, nastaviti da jačamo našu otadžbinu. Hristos vaskrse“, navodi se u čestitki premijera Macuta.

Autor: D.S.