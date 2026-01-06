Vraćen transparent 'Mir Božiji, Hristos se rodi' na trg u Severnoj Mitrovici

Tzv. kosovska policija je večeras posle 20 časova i 30 minuta vratila transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", nakon čega je on odmah postavljen na trgu u Severnoj Mitrovici.

Predstavnici Srpske liste kontaktirani su prethodno od strane policije i, ubrzo nakon preuzimanja, transparent je postavljen.

Podsetimo, danas kasno popodne, pripadnici tzv. kosovske policije oduzeli su transparent "Mir božji, Hristos se rodi", koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru grada, a od gradonačelnika Milana Radojevića je zatraženo da se hitno javi u policijsku stanicu.



Tome je prethodio razgovor koji je trajao duže od sat vremena, u kome su službenici policije isticali da imaju naređenje da se ne dozvoli postavljanje transparenta, dok su članovi Srpske liste Igor Simić, Ivan Zaporožac i Nemanja Biševac zahtevali da im policija objasni koji su zakon prekršili i zbog čega se zabranjuje postavljanje ovog transparenta, ali su od policije samo dobili odgovor da im je naređeno da taj transparent ne sme biti postavljen.

Više od 30 pripadnika policije zatim su oduzeli transparent i odneli ga u policijsku stanicu.

Milan Radojević je, kao gradonačelnik Severne Mitrovice, doneo odluku da se uoči Božića u centru Severne Mitrovice postavi transparent sa tradicionalnim pozdravom „Mir božji, Hristos se rodi“.



Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je za Kosovo onlajn da je u policijskoj stanici dobio prijavu za nepoštovanje naredbe policajca, nakon što je tzv. kosovska policija bez obrazloženja oduzela članovima Srpske liste transparent sa natpisom "Mir božji, Hristos se rodi".

Autor: D.Bošković