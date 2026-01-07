AKTUELNO

Politika

BOŽIĆNA ČESTITKA MINISTARKE PRIVREDE MESAROVIĆ: Neka praznični dani donesu mir u vaše domove, radost u srca i snagu da jedni drugima budemo oslonac

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Instagram.com ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović čestitala je Božić svim vernicima koji slave po juliujanskom kalendaru.

- Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, Božića, svim vernicima koji ovaj sveti dan slave po julijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke.

Božić nas podseća na snagu zajedništva, međusobno poštovanje i brigu o bližnjima. Neka praznični dani donesu mir u vaše domove, radost u srca i snagu da jedni drugima budemo oslonac, ne samo danas, već tokom cele godine, ali i ohrabrenje u svakodnevnim izazovima i dodatnu snagu da zajedno gradimo još bolje, pravednije i solidarnije društvo i da čuvamo i dalje razvijamo našu otadžbinu Srbiju.

Želim vam da Božić provedete u zdravlju, okruženi svojim najmilijima. Neka radost Božića unese svetlost u vaše domove, mir u srca i snagu da u svakom danu biramo dobrotu, razumevanje i solidarnost. Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić- poručila je ministarka preko svog Instagram naloga.

Autor: A.A.

#Adrijana Mesarović

#Božić

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

Mesarović čestitala Badnji dan: Neka nam praznik donese mir u srcima, slogu i dodatnu snagu da, oslonjeni na ono najbolje u nama!

Politika

'PRAZNIK LJUBAVI, NADE, MIRA' Mesarović: Božić je prilika da se podsetimo istinskih vrednosti – ljubavi prema bližnjima, saosećanja i velikodušnosti (

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ SVIM VERNICIMA KOJI SLAVE PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše domo

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ SVIM VERNICIMA KOJI SLAVE PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: 'Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše dom

Politika

MOJIM NAPREDNJACIMA ŽELIM SREĆNU SLAVU SVETU PETKU Ministarka Mesarović poslala moćnu poruku: Neka nam naša zaštitnica podari još mnogo mudrosti i hra

Politika

'VAŠ POSAO JE OD NEPROCENJIVOG ZNAČAJA ZA SRBIJU' Ministarka Mesarović čestitala Dan rudara