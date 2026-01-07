BOŽIĆNA ČESTITKA MINISTARKE PRIVREDE MESAROVIĆ: Neka praznični dani donesu mir u vaše domove, radost u srca i snagu da jedni drugima budemo oslonac

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović čestitala je Božić svim vernicima koji slave po juliujanskom kalendaru.

- Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, Božića, svim vernicima koji ovaj sveti dan slave po julijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke.

Božić nas podseća na snagu zajedništva, međusobno poštovanje i brigu o bližnjima. Neka praznični dani donesu mir u vaše domove, radost u srca i snagu da jedni drugima budemo oslonac, ne samo danas, već tokom cele godine, ali i ohrabrenje u svakodnevnim izazovima i dodatnu snagu da zajedno gradimo još bolje, pravednije i solidarnije društvo i da čuvamo i dalje razvijamo našu otadžbinu Srbiju.

Želim vam da Božić provedete u zdravlju, okruženi svojim najmilijima. Neka radost Božića unese svetlost u vaše domove, mir u srca i snagu da u svakom danu biramo dobrotu, razumevanje i solidarnost. Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić- poručila je ministarka preko svog Instagram naloga.

Autor: A.A.