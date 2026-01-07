Autošovinisti poludeli na Badnji dan! Saznajte kome u Srbiji smetaju pravoslavlje, srpska tradicija i njeni heroji!?

U tekstu koji je izašao u Danasu, a koji je potpisan od strane Uglješe Bokića, jasno se vidi nastavak sulude blokaderske politike koja se ogleda u kontinuiranim napadima na sve što predstavlja stub Republike Srbije i našeg društva.

Svaki misleći čovek na planeti Zemlji je ponosan na svoje poreklo, običaje i tradiciju. Takođe, svaki normalan čovek je ponosan na mladiće i devojke koji su spremni na ogromna odricanja zarad očuvanja javnog reda i mira, kao i bezbednosti zemlje u kojoj žive. Međutim, u Srbiji se poslednjih decenija razvila jedna posebna kasta, koja svoj najmonstruzniji oblik pokazuje u poslednjih godinu dana, a reč je o autošovinistima, koji su svoje političko delovanje izrazili kroz blokade svega u Srbiji. Ovaj put, ulogu glasnogovornika autošovinista preuzeo je blokaderski list Danas koji se okomio na pripadnike novosadske Žandarmerije, koji su preneli badnjak sa Fruške gore u Novi Sad.

Ovim tekstom je samo nastavljen napad na našu tradiciju, Srpsku pravoslavnu crkva, kao i bezbedonosni sektor, odnosno odred Žandarmerije iz Novog Sada.

Dnevni list Danas ovaj put ne može da se sakrije iza objektivnog izveštavanja i sličnih fraza, već ovakvo pisanje predstavlja direktno ruganje i nepoštovanje prema svetinjama i običajima koji baštini većinski deo naše zemlje.

Podsećamo, Badnjak nije samo simbol vere, već i simbol mira i okupljanja, a pokušaj da se on predstavi u negativnom kontekstu govori isključivo o namerama dnevnog lista Danas i ideologiji koju zastupaju novinari ovog lista.

Zapravo, reč je o istoj onoj ideologiji koja deklarativno promoviše slobodu izražavanja i misli, a zapravo njeni ideolozi žele da srpske pravoslavne hramove pretvaraju u barove i skvotove, a krajnji cilj im je da unište srpski identitet, istoriju, veru i tradiciju.

Autor: Pink.rs