Ekonomski napredak Srbije brine Hrvate! Priznali da je njihova ekonomija u totalnom problemu

U opširnom tekstu se jasno vidi da hrvatska ekonomija tone, a onda ne čudi što Hrvatska želi da vidi Srbiju što dalje od EU, jer bi se onda jasno videlo koliko je Srbija, pod Vučićevim vođstvom naprednija od naših komšija.

I hrvatski "Jutarnji list" piše o tome:

- Već smo pisali da je era snažnog rasta realnih plata iza nas, a sada je postalo jasno da imamo zabrinjavajući porast deficita i duga. Laka vremena su tempi passati.

„Imali smo, ali nismo imali“ i „Vuk je pojeo magarca“ su dve hrvatske fraze koje najviše odgovaraju porukama tri publikacije Evrostata o hrvatskoj ekonomskoj stvarnosti; jedna je bila o platama, druga o fiskalnom deficitu, a treća o odnosu javnog duga prema BDP-u.

Sve tri publikacije Evrostata nam govore da smo zaboravili da vuk teško može biti zadovoljan svim ovcama na svetu. U utorak smo u Jutarnjem pisali da prosečno domaćinstvo doživljava nešto što statistika dugo nije otkrila, ali se moglo očekivati: plate na papiru rastu, ali ih cene gutaju - navodi se u "Jutarnjem listu".