PRIZNALI DA SE RASPADAJU! Đilas otkrio istinu: Tenzije nisu u društvu, nego u opoziciji! (FOTO)

Lider SSP-a Dragan Đilas, u očajničkom pokušaju da ponovo okupi razbijenu opoziciju, priznao je ono što cela Srbija vidi – blokaderi ne mogu očima da se gledaju!

Dok su godinu i po dana lagali narod o "tenzijama u društvu", sada je jasno da su jedine tenzije one između njih samih.

Nakon debakla na lokalnim izborima, Dragan Đilas je ponovo počeo da priziva "dijalog" unutar opozicionog bloka, studenata i javnih ličnosti. Međutim, iza lepih reči o "civilizovanom razgovoru" krije se pravo rasulo.

Godinu i po dana lagali građane!

Sve vreme su nas ubeđivali kako je Srbija podeljena i napeta, da bi sada lider Stranke slobode i pravde sam priznao da su razgovori neophodni kako bi se "smanjile tenzije koje se javljaju među protivnicima režima". Dakle, nisu problem građani, već njihova nemogućnost da se dogovore ko će s kim i pod kojim uslovima da sedne u fotelju.

Tadić podržao, ali dogovora nema

U pomoć mu je priskočio i Boris Tadić, lider SDS-a, koji je na društvenim mrežama brže-bolje podržao ovaj apel. Ipak, činjenica je da odgovora od ostalih parlamentarnih opozicionara i dalje – nema.

Dok jedni zovu na "okrugle stolove", drugi ih ignorišu, čime samo potvrđuju da je opozicioni front jedna velika kula od karata koja se srušila onog trenutka kada je trebalo pokazati rezultate na lokalu.

Šta Đilas zapravo nudi?

Ponovo se pominje "koordinacija aktivnosti", "sinergija" i "razvlašćivanje", ali građani su te priče već čuli. Ovoga puta, čak ni Đilas ne može da sakrije da je situacija među njima kritična i da su "tenzije" toliko velike da mu je potreban hitan sastanak kako bi se bar prividno održali u životu do sledećih poteza.

Autor: D.S.