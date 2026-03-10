'ĐILAS JE BIO U PRAVU' Pavle Cicvarić napao studente blokadere (FOTO)

Blokader Pavle Cicvarić godinu i po dana je glumio žrtvu režima, nezavisnog studenta, a sada se žali da je lider SSP Dragan Đilas bio u pravu.

On i Đilas su shvatili da komesari plenumaši uništavaju njihovo navodno jedinstvo.

Javnost kumi i moli da se bar na lokalnim izborima izađe jedinstveno, da se ne pravi haos.



Onda, tamo gde ima NEKAKVE saradnje, pojave se kojekakvi „komesari“ i upropaste sve unošenjem podela.



Kad prestane ograđivanje i podela na „čiste i uprljane“, možda i smenimo režim. — Pavle Cicvaric (@Pavle_Cicvaric) 09. март 2026.

Autor: Iva Besarabić