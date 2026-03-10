AKTUELNO

'ĐILAS JE BIO U PRAVU' Pavle Cicvarić napao studente blokadere (FOTO)

Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Marko Đoković

Blokader Pavle Cicvarić godinu i po dana je glumio žrtvu režima, nezavisnog studenta, a sada se žali da je lider SSP Dragan Đilas bio u pravu.

On i Đilas su shvatili da komesari plenumaši uništavaju njihovo navodno jedinstvo.

Autor: Iva Besarabić

