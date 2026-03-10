NASTAVLJA SE RAT ĐILASA I PLENUMAŠA! Lider SSP brutalno IZVREĐAO blokadere: Neću da ćutim nikome, pogotovo nekome ko nema ni životno ni radno iskustvo

Rat opozicionih političara i studenata u blokadi se nastavio, a ovoga puta glavni akter je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

On je na društvenoj mreži Iks poručio da "nikome u životu nikada nije ćutao, pa neće ni nekome ko ima 20 godina".

- Neko ko nema znanje, ni radno i životno iskustvo, i ko misli da ima pravo da on proćišćava listu i precrtava ljude ili da kaže da mu SSP otima njegove potpise u Smederevskoj Palanci - poručio je Đilas.

ĐILAS IZVREĐAO STUDENTE BLOKADERE: "Nemate znanje niti imate radno i životno iskustvo!"



"Nikome nikada nisam ćutao pa neću ni nekome ko ima 20 godina, nekome ko nema znanje ni radno i životno iskustvo i ko misli da ima pravo da on pročišćava listu i precrtava ljude ili da kaže… pic.twitter.com/NYEOp0xl2U — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 10. март 2026.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas optužio je, podsetimo, studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste. Kasnije je utvrđeno da je "Kaluđer" u stvari Dušan Kaluđerović, student prodekan ETF, a "Alek" student Aleksandar Živojinović.

Autor: Iva Besarabić