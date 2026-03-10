AKTUELNO

Politika

NASTAVLJA SE RAT ĐILASA I PLENUMAŠA! Lider SSP brutalno IZVREĐAO blokadere: Neću da ćutim nikome, pogotovo nekome ko nema ni životno ni radno iskustvo

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Marko Đoković ||

Rat opozicionih političara i studenata u blokadi se nastavio, a ovoga puta glavni akter je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

On je na društvenoj mreži Iks poručio da "nikome u životu nikada nije ćutao, pa neće ni nekome ko ima 20 godina".

- Neko ko nema znanje, ni radno i životno iskustvo, i ko misli da ima pravo da on proćišćava listu i precrtava ljude ili da kaže da mu SSP otima njegove potpise u Smederevskoj Palanci - poručio je Đilas.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas optužio je, podsetimo, studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste. Kasnije je utvrđeno da je "Kaluđer" u stvari Dušan Kaluđerović, student prodekan ETF, a "Alek" student Aleksandar Živojinović.

Autor: Iva Besarabić

#Dragan Đilas

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#zgubidani

POVEZANE VESTI

Politika

VEĆ PODELIO FOTELJE! Đilas otkrio ko su mu novi ministri: Marinika i moji ljudi preuzimaju vlast, a evo šta je rekao o ostalim blokaderima!

Politika

SINIŠA MALI OŠTRO ODGOVORIO BLISKOM SARADNIKU DRAGANA ĐILASA! Pomenuo francusku sobaricu i šargarepu

Politika

SRAMNO! Najveći lopov u istoriji Srbije sramotno udario na predsednika Republike Srpske

Politika

ĐILAS JE OKUPATOR OPOZICIJE! Vladimir Gajić ŽESTOKO o lideru SSP: On više nikad ne sme da bude na vlasti!

Politika

ĐILAS JE MOGAO I DA OTPEVA 'KALUĐERU MOJ, NAUČI ME'! Milenko Jovanov se obratio lideru SSP nakon informacija o raspadu blokaderske liste

Politika

Istorija nasilnog ponašanja Dragana Đilasa: Tukao ženu i tasta, pretio saobraćajnom policajcu, a njegov telohranitelj je udario devojčicu