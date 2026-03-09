ĐILAS JE MOGAO I DA OTPEVA 'KALUĐERU MOJ, NAUČI ME'! Milenko Jovanov se obratio lideru SSP nakon informacija o raspadu blokaderske liste

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas optužio je studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste, a sada mu se u ironičnom tonu obratio član predsedništva SNS Milenko Jovanov.

On je poručio Đilasu da je mogao i da zapeva u skladu sa situacijom.

"Mogao si i da otpevaš", poručio je Jovanov putem društvene mreže "Iks", a u nastavku objavio prerađene stihove pesme Snežane Đurićić 'Oj, joj, kaluđeru ,moj'.

"Kaluđer sad listu pravi,

Njemu kaže lepa Mara,

Pokaži mi, Kaluđere,

Kako listu da napravim.

Oj, joj, oj, joj, Kaluđere,

Oj, joj, oj, joj, Kaluđere,

Nauči me, nauči me, nauči me,

Kaluđeru moj.

Nauči me, nauči me, nauči me,

Kaluđeru moj", aludirao je Jovanov na kodno ime jednog od pomenutih blokadera.

Могао си @DraganDjilas и да отпеваш😁



Калуђер сад листу прави,

Њему каже лепа Мара,

Покажи ми, Калуђере,

Како листу да направим.



Oj, joj, oj, joj, Калуђере,

Оj, joj, oj, joj, Калуђере,

Нaучи мe, нaучи мe, нaучи мe,

Кaлуђеру мoj.

Нaучи мe, нaучи мe, научи ме,

Калуђеру мoj🎶 — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 09. март 2026.

Podsetimo, Dragan Đilas je objašnjavajući situaciju pred lokalne izbore u Smederevskoj Palanci, gde je "pukla" zajednička lista studenata blokadera i opozicije, rekao da su se pojavili misteriozni studenti sa kodnim imenima Kaluđer i Alek, i sa zahtevima za pročišćenje liste.

Danas je otkriveno da je Kaluđer - Dušan Kaluđerović, student prodekan ETF, a Alek je student Aleksandar Živojinović.

Autor: Iva Besarabić