PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO SVOJ STAV O GLOBALNIM DEŠAVANJIMA I POZICIJI SRBIJE! 'Grenland postaje sve bliže nama, stvari će se komplikovati u Venecueli!' NAJAVIO I NAJNOVIJE ORUŽJE

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pred građanima Srbije govorio je o svim važnim temama za Srbiju.

Predsednik je na samom početku poželeo srećan Božić svim građanima koji ga slave.

- Kada takvo ponašanje u svetu postane normalno, onda ništa više ne može da vas čudi. Ono što je za nas važno je da mi pokušamo da sačuvamo mir, da na svaki način odbranimo stabilnost, da se ujednimo i pod tim ne mislim na političke faktore, već da ljudi počnu da razmišljaju o svojoj zemlji jer neretko zato što nam je dobro i lepo, smatramo da može da nam bude samo bolje i lepše, ne razmišljajući koliko lošije može da bude. Da na Božić, najradosniji hrišćanski praznik, razmislimo kakva nas godina čeka i odbranimo srpsko društvo u celini, demokratske vrednosti.

- Uz svo poštovanje prema drugim narodima koji imaju svoje prednosti, mi moramo da svi zajednički razumemo šta su naši osnovni ciljevi, da sačuvamo jednu ili dve generacije ljudi od sukoba i ratova i da budemo dovoljno snažni da nikome ne padne na pamet da dirne u našu teritoriju.

- Prva zvanična obojena revolucija je izvedena 1993. godine baš u Iranu pod kodnim imenom Ajaks. Tada je porodica Pahlavi zauzela vlast i sad vidite kako se potomci Pahlavija ponovo pitaju iako je reč o ljudima koji ne moraju da imaju nikakvu podršku u iranskom narodu, ali mogu da dobiju značajnu odršku spolja. Stvari će se komplikovati u Venecueli, svi se pitaju ko je izdao Nikolasa Madura. Ne mogu da objasne narodu koji je voleo njega, a ne njih. Jedno je tehnički što ćete preuzeti vlast, ali morate da imate podršku u duši naroda koji vas je birao. Ali to su neka druga pitanja, nije blizu nas. Grenland postaje sve bliže nama, jer EU izlazi sa planovima i gledaju kako da odgovore Trampu.

- Bio sam umoran posle 20 sati teških razgovora uz mnogo ucena, svega i ne ličnih, već za državu ucena. Amerikanci su shvatili da im je Grenland kapija, s jedne strane ulaz u severnu Ameriku. Oni podrazumevaju kompletnu Ameriku, ono što je za njih zabrinjavajuće imaju samo 3 zemlje koje su ih podržale - Argentina, Ekvador i Panama. To za njih nije jednostavno ni u Gvatemali, Nikaragvi. I u Ekvadoru ti imaju problematičan legitimitet. Dve najveće i najuglednije zemlje latinske Amerike su Brazil i Meksiko, uz Argentinu koja je uvek na Trampovoj strani. Oni tu imaju mnogo protivnika.

- Tramp sa Grenlandom mora da izađe sa nečim. Inflacija je za ljude u Americi ozbiljan problem. Da jednu digresiju napravim, mi smo uspeli da spustimo inflaciju na 2,8 odsto, video sam da je u Hrvatskoj 3,3. Nadam se da ćemo uspeti da držimo tako nisku stopu inflacije, a u Americi on mora da ponudi nešto više od toga. On postiže velike uspehe, koji se tiču nacionalne bezbednosti i sigurnosti SAD u teritorijalnom i geografskom smislu, ali ne samo to. Ta nova strategija Amerikanaca je postavljena višeslojno - to nije pitanje samo teritorije koju ćemo da napravimo i da niko ne može da nas ugrozi po tom pitanju, oni su naveli 37 kritičnih sirovina koje su neophodne Americi za nastavak dominacije u svetu. Čeka se konačni dogovor sa Sijem i Kinom. Pre da će ga biti nego da neće. Amerikanci hoće da budu apsolutno predominantni na zapadu.

- Mali smo mi u svakom smislu, nismo mi posebno interesantni, ali smo bili meta pokušaja, razloga, kada je krenula obojena revolucija oko litijuma. Oko toga se sada tuku i bore, u pravom smislu, ne bi li obezbedil sebi nešto u budućnosti. Mi smo jedinstven slučaj u svetu, ono što prirodno imamo ne koristimo. To govori o neozbiljnosti strateškoj, društva kao celine, da ne želimo da učestvujemo u stvarnom dijalogu nikada, da razgovaramo o činjenicama, nismo nikada mogli ni da razgovaramo ni po pitanju KiM.

- Naša je informacija da je više do 75 mrtvih u Venecueli. Nije to naš problem, da se niko ne naljuti, da ne budemo baš u sve i do kraja uključeni. Maestralno su izveli tu vojnu operaciju i to je nešto čemu morate da skinete kapu. Mi iz svega toga izvlačimo zaključke, gledamo kako svoju zemlju da zaštitimo od bilo kakvog potencijalnog agresora. Vremena su se promenila, nije ovo 90. godina.

- Biće nam strašno važan dijalog u narednom periodu sa Bošnjacima. Moramo da razgovaramo sa njima. Smatram da je važno da razgovaramo sa svima, ali mo moramo i sebe da snažimo. Mir ćemo da sačuvamo upravo zahvaljujući snazi našeg naroda, ljudima koji su dobro i vredno radili u prethodnih 12 godina.

- Reč je o vrlo ozbiljnom čoveku. U mnogo navrata mi je govorio, pošto su ovde pravljene bajke o tome kako je uspeo da pobedi Jermene, uspeo je pre svega zahvaljujući snazi i brojnosti svojih jedinica. Sve bajke ostavite po strani. Imao je dominaciju u specijalnim jedinicama, odlično se pripremio za taj sukob. On je rekao "u svetu ne postoji ama baš nikakvo pravo. Postoje neka mala prijateljstva koja su snažnija od situacije u kojoj se trenutno nalazite, ali to je sve vezano za regionalna savezništva, ali na daljem nivou to ništa ne postoji". Ovo što se zbiva oko Grenlanda će nas dovesti do totalnog haosa u svetu. Jer to je ogromna teritorija koja pripada EU u ovom trenutku. Oni su ulagali tamo.

- Voleo bih da nikakve te krize nam se ne pojave, pošto mi živimo za to da nekom drugom "zaigra mečka u dvorištu", kad nekom većem zaigra mečka, zaigraće i kod nas. Imajte to u vidu. Kao predsednik republike, vodiću računa da ovu godinu u miru prođemo, na odgovoran način ću voditi državu.

"Zbog Venecuele se promenio stav EU"

- Danas je najradosniji dan u hrišćanstvu i treba da se radujemo što smo sačuvali mir, obezbedili ekonomski napredak, penzioneri dobili veće penzije. Izborna godina je kraj, da li će biti u oktobru, novembru ili decembru to je stvar dogovora ukoliko žele da se dogovaraju, ali do tada - toliko se ubrzano sve menja - konstatovao je predsednik.

- Kad voz krene, nema više niko da ga zaustavi. Ono što se dogodilo u Venecueli, u prvom trenutku EU reagovala, Španija nije razgovarala sa Madurom, ona je najoštrije reagovala zbog onog što se dogodilo. Promenio se stav EU, shvatili su da sledeća meta može da bude pitanje EU.

- Ako se otvori Grenland, onda će da se otvori desetine takvih pitanja i ponovo će da se "igra u našem dvorištu", što bih voleo da izbegnemo. Da sačuvamo generacije ljudi, deo ljudi je krenuo da se vraća, moraćemo da obezbedimo dodatne programe za sve njih.

- Za penzije, nije više povećanje, 485 evra je prosečna penzija u Srbiji, nije to više pet ili tri evra ili jedan evro. Brojevi su sasvim drugačiji i verujem da ćemo ljude moći da obradujemo time, zato je važno da mi ovde razgovaramo između sebe.

Predsednik Vučić komentarisao je želje pojedinih da mu ovo bude "poslednji Božić".

- Ja njima želim da budu dugo radosni, veseli, da uživaju u vozovima NS- BG, da i oni i roditelji imaju sve bolja primanja, da mogu da računaju da imaju i njihova deca bolju budućnost u zemlji - poručio je Vučić.

- Želeo sam da ljudi sednu i na racionalan način da donose odluku. Kada dođemo do toga onda su stvari drugačije. Jedno je da nekoga ne volite, a drugo je da date u ruke svoju decu, budućnost, roditelje, supružnike, decu, braću onima koji ne mogu da urade ništa. To je jedan od razloga zašto oni ni danas ne bi mogli da budu ni blizu pobede.

- Sve vi iskažete na kraju kroz izborni rezultat, ali on nije zbrajanje jednog sa drugim, to je rezultat planova, programa, ispunjavanja obećanja, davanja realnih i ozbiljnih obećanja u budućnosti. To je rezultat emotivnog pristupa svemu, mogli ste to da primetite, kad pokušate da razgovarate sa nekim od njih, to je veoma teško. Kad je to u Srbiji bila niža ili viša nezaposlenost, oni nemaju šta da vam odgovore. Njima je glavna vest da će u nekom kafiću biti nova "nadstrešnica". Ako ste u stanju da kažete da sam ubijao decu u majčinom naručju u Sarajevu, kao što vidite ja odem tamo, jer ja znam šta je istina, ali ja ne mogu da govorim svaki dan narodu na televiziji da ja to nisam radio, ljudi će misliti da sam lud. Ali, šta postižu time što govore to svaki dan? To da ljudi sve manje misle da sam čovek, da nemam ništa ljudsko u sebi, neće ni da razmišljaju o rezultatima. Naravno, kriminalizacija. Ja nikome ne mogu da objasnim da ja nikada nisam video Skaj telefon.

- Ta jedna moja reč protiv milion postova, tvitota, ne može da pobedi, posebno kada se stvara takva slika na takav način. I naravno relativizacija rezultata. E radiće ovo, "koliko su para klepili na tome". To je najlakši imenitelj za sve njihove laži, a kad ostanu bez laži, onda ostaje "e to su naše pare".

- Prešli smo 3,5 milijardi investicija u 2025. što nije loše ali je mnogo slabije nego u 2024. Izgubili smo to zahvaljujući blokadama koje su razarale zemlju. Imali smo i prestanak rada rafinerije, to nam je donelo dodatne muke i nadam se da će za nekoliko dana ponovo krenuti sa radom. Bilo bi dodatnih povećanja i penzija i plata da nije bilo blokada. To je jedan od ključnih razloga zašto smo imali probleme. Razarali su svoju zemlju i razorili su je - rekao je.

- Što ste lagali naciju više od pola godine da sam nenadležan kad je sve što tražite moja smena i izbori i ništa drugo i ne tražite.

- Oni kažu "Vučić je prodao sve mlekare, uljare, cementare", mi ćemo u izbornoj kampanji ili pre da pokažemo ljudima da mi ništa od toga nikada nismo prodali. Sve su to prodali drugi ljudi i blokaderi. Sve mlekare su prodali blokaderi 2025. i 2026. godine. Neki strancima, neki u regionu. Konditorsku industriju smo kompletnu predali Hrvatima u ruke.

O sankcijama NIS-u

- Nadam se da ćemo u narednom periodu moći da kupimo bar još 5 odsto akcija u NIS-u i pitali bismo se nešto, ne bismo tamo bili neko ko ne odlučuje ni o čemu. Tada bismo mogli da imamo uvid u finansije i sve drugo. Mislim da je to realno.

- Imamo novca za to - dodao je.

O napadima na njegovu porodicu

- Prošle godine sam preživeo stvari koje ljudi kroz stotine života ne prožive. Ne mogu da govorim kroz šta su prolazila moja deca. Vukan još ne razume, ima 8 godina, šuška, kaže "ja sam ćaci". Ali je bistar i oseća naravno, vidi to i u okruženju i svačega se naslušao. Milica je to mnogo teže podnosila nego što sam očekivao. Ona je izuzetno jaka, sposobna, ali je teže podnosila nego što sam očekivao. Danilo je već muškarac, nije mu bilo jednostavno, ali je ćutao i podnosio. Majka s vremena na vreme nešto lošije, ali dobro. Što se mene tiče, problem je nastao negde u oktobru, novembru, gde sam shvatio po odnosu koji sam krenuo da gradim, gde sam izgubio strpljenje i pažljivo i uvek dobro meren odnos prema onima koji su tražili smrt za moju decu, mene i sve ostale. I uplašio sam se toga i trudim se da to promenim svakoga dana i još nisam uspeo.

Govoreći o Vojsci Srbije, rekao je da je razgranat sistem vazduhoplovne odbrane.

- Naša država je mnogo snažnija, sposobnija nego što je bila Venecuela - rekao je Vučić.

- Vojska je stub stabilnsoti Srbije i tako su se i ponašali. Ne možete u PVO da imate samo S-300 i Buk, ili FK-3. Razgranali smo sistem PVO na mnogo načina i raznovrsnog oružja i oruđa.Kada pričamo o policiji, imate novog šefa Žandarmerije, đefa Brigade, šefa UKP-a, šefa SAJ-a. Skoro sve je promenjeno. Imalo je uticaja to što se dešavalo pre 15. marta - kaže on.

Kaže da je 15. marta sve spremno bilo za krvoproliće.

O pokušaju obojene revolucije 15. marta

Vučić je rekao da je 15. marta sve bilo spremno za krvoproliće.

- Ali bilo im je jasno da će cena biti previsoka, da će da brane ustavni poredak. Kada su shvatili da su ljudi potpuno odlučni, narod, kako god mislili, posebno što su znali za mnoge momke da su spremni da brane Srbiju, doneli su odluku da odustanu. To je bila odluka na ivici, sve je bilo pripremljeno za krvoproliće, a predstavili su narodu kao demokratsku mirnu tranziciju vlasti. Naišli su na veliki otpor u Pionirskom parku, a onda su krenula njihova premišljanja. Pregovarali su sa blokaderima koje će uniforme da nose, da bi se stopili sa blokaderskim redovima, i to najveći predstavnici policije - kaže on.

"Izjava Trampa me nasmejala, iako je tužno"

- Jeste čuli izjavu predsednika Trampa, popravio mi je raspoloženje, iako je bilo tužno, čovek ne može ni da sakrije šta je suština svega, ni ne trudi se.

- Izašla optužnica, odjednom više ne vodi kriminalni klan, sad je smetalo, toliko da nađu razlog da ga odvedu. Jeste primetili jednu rečenicu, pita ga novinar, "Delsi Rodrigez i njen brat, šta ćete ako ne bude ona poslušna". Kaže on "proći će još gore od Madura", i neko mu kaže, "čekaj je li ona narko-diler". Kao da je važno - rekao je Vučić.

"Brine me najviše obrazovanje, samo traže pare"

Kaže da ga brine sistem obrazovanja i da ne idemo u korak sa vremenom.

– Slobodno skratite časove na 30 minuta, da mogu da se koncentrišu deca, napravite po 7, 9 časova. Napravite dualno obrazovanje, a ne da jedino tražite pare. Uvek čujem: „Ja hoću poštovanje za ovo, za ono.“ Svako vam se poštovanje na kraju svodi na pare. Evo, dobili ste odlikovanja, dobili ste to. A ne, ne, hoćemo pare. Onda mi recite koliko vam para treba, a ne da pričate o poštovanju.

– Najviše me brine situacija u obrazovanju. Kada sam prelomio i nagovorio ministre da je to politika, da nema para za one koji ne rade, odjednom su se vratili sami. Bili su sigurni da će ucenama u Petoj gimnaziji da urade nešto. A zamislite razlog – jednom odeljenju promenjen im je razredni starešina. Pa su oni rekli: „Naš zbor ili plenum ne da to.“ Rekao sam: nema problema, ako nećete da idete u školu, nemojte. Ne znam kako roditelji misle da im je normalno da im deca ne idu u školu. Roditelji misle da će ući u istoriju jer će oni biti odgovorni što su srušili tu „zlu vlast“. Ali da li ste vi za to da vam dete izgubi mesec, dva ili tri? Nikada to neće moći da nadoknade. Takvu vrstu roditeljske nedogovornosti nisam mogao da razumem – kaže on.

O tome zašto nemamo opoziciju u Srbiji

Kaže da u eri društvenih mreža ne postoji interakcija argumenata, nego emocija.

- Nemamo suštinski opoziciju. Zato što vam je to Dragan Šolak i strane službe. A niko u opoziciji ne sme da im se suprotstavi, jer će odmah biti napadnut u njihovim medijima, jer će biti optužen da je saradnik Vučića. Niko od njih nema hrabrosti za to. Ponekad nisam saglasan što Dragan (Vučićević) izgovori, jer ne može on da vodi državnu politiku. Ja to smem da kažem ovde kod vas, a oni nigde i nikada kada je u pitanju N1. Njima Šolak i strane službe vode politiku, nema razgovora ni sa kim, a posebno Vučićem. Nećete tako nikad pobediti na izborima, ali ne smeju da su nesaglasni sa "glavnim bajom", tim velikim kriminalcem. Zato nema politike - kaže Vučić.

"Kolovođe revolucije su plaćene"

Istakao je da je pogrešno da "mislimo da su ljudi koju su za njih plaćenici i botovi".

- Tu dođe do psihologije čopora. Vidite na ulici ljude koji čak ni ne glasaju protiv nas. Ko neki što su glasali na izborima za Belog, a na ponovljenim za mene. Mnogi ljudi veruju da smo mi plaćeni, a da oni nisu. Naravno da su kolovođe revolucije plaćene, a ovi drugi su tu jer misle da obavljaju veliki posao - rekao je.

"Ponosan sam na otpor naroda obojenoj revoluciji"

- Kada sam video nekog na ulici, koji ima posao i ima platu 4 puta veću nego ja. Ne radiš ništa po ceo dan. Kaže "nisam ja to zbog tebe, nego ćerku i decu da podržimo". Nije ovo igraonica pa da decu podržavaš. Ti rušiš državu majstore, menjaš smer zemlje i to parama koje dobijaš od ove države. Takvih sam se nagledao koliko hoćete. Ponosan sam što je otpor obojenoj revoluciji ogroman i broj ljudi koji se borio svaki dan - kaže Vučić.

Pitao je da li znaju nekoga da je napustio SNS tokom pokušaja obojene revolucije, a da je bio visoki funkcioner.

Jedini cilj REM-a bi bilo ukidanje Informera

- Nema nijednog, ali su se neki vratili. Stranka je osetila da je bilo najteže vreme pre godinu dana. Kada su se neki krili, mnogi od ovih ljudi su izlazili u javnost - rekao je Vučić i pomenuo Dijanu Hrkalović, Nebojšu Stefanovića i Zoranu Mihajlović.

Kaže da je jedini cilj bio ukidanje Informera i da postoje dokazi za to.

- To je spoljna inicijativa, da imaju 5 prema 4 u REM-u. Imamo sve arhivirano - kaže Vučić.

O najnovijem oružju

Rekao je da ćemo raditi kombinaciju gvozdene kupole i gvozdene pesnice.

- Ne mogu o svemu da govorim. Bićemo prva ili druga zemlja u Evropi koja to ima. Ne mogu o tome da pričam, trebali bi da potpišemo ugovore za 4 ili 5 dana. Ja se tome mnogo radujem. Nije lako sa Sinišom pregovarati o tome. To će biti velika stvar za nas, a obavili smo strašno važan posao pre 5 dana, potpisali smo veliki ugovor, biće dobrih stvari - kaže Vučić.

Ističe da ljudi ne moraju da brinu oko vojske.

- Strahovito napredujemo, samo moramo da pojačamo oko broja ljudi - kaže Vučić.

O anegdoti iz Brisela

- Nije Dačić loš pregovarač, ali ceo dan ste tamo, uveče vas slome. Ne možete da izdržite, bombarduju vas sa svih strana, sa svim trikovima su naučeni. Da vam ispričam da se nasmejete, zove me brat, ja u Briselu, i kažem mu samo da dođem da pojedem nešto dobro, da mislim svojom glavom, ovde sve nešto bezveze.

- Ni sa kim nisam pričao drugim telefonom. U 9:15 Ketrin Ešton otvara pregovore, ali joj je izletelo, što mogu da razumem, da ona nas raspoloži, kaže „istorijski dan“. „Aleksandre, potpuno smo promenili hranu“. I ona završi rečenicu, i ja kažem: kako ti to znaš, ako sam ja to pričao sa bratom telefonom, nikome to nisam pomenuo. To je bila 2013. godina, ona se nasmejala i pocrvenela. Ljudi misle da je to jednostavno, ali nije - kaže Vučić.

O Africi

Vučić je potom govorio o situaciji u Africi.

- Kina strahovito raste u Africi, Amerika ćuti na izraelsku odluku. Do situacije do Konga i Ruande, Burundija, Ruanda, Uganda-Ruanda, do odnosa velikih sila, do Južnog Sudana, borbe u Tanzaniji.

- Kod vas je heroj onaj koji je dobar sa Rusima - našalio se Vučić.

Kaže da bi Rusi mogli da pomognu oko stava Nigera, ali da su tu i Kinezi.

- Pogledajte šta rade i grade po Africi. Pogledajte Angolu, kolika su kineska ulaganja. Turci postaju sve veći, ulažu ogroman novac. Francuzi posle Senegala, Makron je išao 2 puta na turneju u Afriku. Tek na kraju će doći bitka za Afriku - kaže Vučić.

O vojnom savezu Priština-Tirana-Zagreb

Ističe da do kraja njegovog mandata može se izbeći sukob.

- Zašto je pravljen savez Prištine, Tirane i Zagreba. To nije vojno-tehnički savez. To je vojni savez, vojna alijansa. Neće Bugari to lako da prihvate, reč je o ofanzivnom savezu i samo nemojte da smetnete sa uma da postoje ljudi koji maštaju da, kada dođe do sukoba između dela Zapada i Rusije, da je to prilika da nekadašnji ruski saveznici budemo potpuno zgaženi i da sa nama zauvek završe. Ne mislim da je to dominantna škola i briselska, ali da li takvih ima škola - nemam nikakvih sumnji.

Vučić je upitao što su Rusi napustili Kosovo 1999.

- Nisu nas Rusi bombardovali i uzeli zemlju. Ne možemo da kažemo da je to jednaka krivica. Nisu Rusi ubili ljude, ali nikada nismo dobili odgovor. A šta će da mi kažu i odgovore? Nema tu racionalnog odgovora - kaže Vučić.

O litijumu

Govoreći o litijumu kaže da je nešto najgluplje što smo uradili u istoriji.

- Svi se tuku za teritorije i resurse, a nama su u Loznicu dolazili ljudi iz Tuzle da nam govore da je to strašno. Pa za njih i jeste, jer bi se Srbija razvila neverovatnom brzinom. Imamo i drugih važnih sirovina, nemamo more, to nam nisu dali svojevremeno posle Balkanskih ratova. Da vas podsetim kakve su političke rasprave bile 1994. godine. Penzioner može da živi život dostojan čoveka, a kako ćeš to da uradiš, nemate pojma. Ja sam učestvovao u pisanju tih idiotskih rečenica. Šta god da pitaš ljude, sve će biti potaman, samo da srušimo ove "zlikovce". Zato je važno da dobro sagledamo stvari - kaže predsednik.

"Imaćemo najbolju ekonomsku godinu"

Kaže da po nalogu stranih sila, blokaderi neće da dozvole svojoj zemlji da napreduje.

- Zi Đin nam je prvi izvoznik, prva tri su kineske kompanije, samo što to niko neće da kaže. To što nam rafinerija nije radila, koštalo nas je 0,15 posto rasta. Imali biste povećanje plata za 1 posto više. Sve to što radimo direktno se održava na plate i penzije, direktna je proporcionalnost - kaže on.

Ističe da je najvažnija stvar za građane da sačuvamo mir i da ćemo imati najbolju ekonomsku godinu u istoriji.

- Niko nikada nije pomislio da će da se vozi auto-putem do Kraljeva. Da li je iko pomislio da će ići auto-putem do Golupca. Svi će moći da idu do kraja februara u Budimpeštu vozom - kaže Vučić.

Kaže da kada je Rudija Đulijanija doveo na Beograd na vodi, on je rekao u čemu je problem.

- On je sa Tajms skverom to uradio, to je bio ružan deo avenija, a onda je napravio najpoznatije mesto na svetu. Rekao je ovo je idealno, zašto bežite od vode. Je l' se sećate neki od mojih protivkandidata je rekao vidite Vučića ludaka hoće da gradi na vodi, neće moći da ispumpa vodu, srušiće se sve. A onda izbije požar, evo je nova nadstrešnica. Ja sam srećan što i oni žive sad tamo - kaže Vučić.

Navodi da će za tri godine da govore da je on njih ometao u gradnji Beograda na vodi.

- To će se dogoditi, baš kao što objašnjavaju da sam ja prodavao mlekare, a ne oni - kaže on.

Ističe da se nada da neće biti premijer, iz više razloga.

- Nećemo lagati narod, ko bude vodio našu listu, mislim da će biti lista velikog broja ljudi. Ko bude želeo da bude na listi, dobrodošao, ko ne bude, nemoj da kukaju kad ne budu prošli cenzus. Biću nosilac liste, a da li ću biti prvi ili ne, zavisi od toga da li ću se kandidovati za predsednika Vlade. Ako budem video u istraživanjima da nema potrebe da budem premijer, ja neću biti - ističe Vučić i kaže da bi voleo da drugi neko obavlja tu funkciju.

Kaže da bi voleo da nekog može da posavetuje, i da nešto radi sa manje angažmana.

- A da li postoji mogućnost da se kandidujem za premijera, da postoji, ako nam istraživanja pokažu da će Srbija da ode u pogrešnom smeru ako ne budem premijer - ističe Vučić.

Prikazano je stanje putne mreže u Srbiji, a kaže da će mnogo toga još da se gradi.

