Blokaderi bi da hapse Vučića kao Madura: Moramo da izvedemo takvu akciju!

Blokaderi i opozicija bi da hapse Aleksandra Vučića, kao predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke (DS) bi da hapsi Aleksandra Vučića, kao predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Balkanski Maduro je u mnogome sličan venecuelanskom Maduru. Razlika između njih je samo u tome što venecuelanski Maduro ima brkove, a balkanski Maduro nema - to je mala razlika, a mnogo veća razlika je što će balkanski Maduro robijati u Zabeli.

Srđan Milivojević je dodao da predsedniku u Novoj godini želi mirne dane i dobro vladanje u zatovru.

Srđan Škoro, novinar i blokader kaže je da je i Nikolas Maduro imao svoje "ćacije".

- Niko nije reagovao, pored ćacija, pa tako neće ni za Vučića - rekao je Škoro.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović se priključio udruženom napadu na predsednika, kao i Aleksandar Dikić, novinar.

Autor: A.A.