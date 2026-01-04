UŽIVO! UŽIVO NAJMANJE 40 VOJNIKA I CIVILA UBIJENO TOKOM OTMICE MADURA! Tramp kaže nema američkih žrtava, stradala i žena od 80 godina!

Američke snage su juče, 3. januara izvele munjevitu vojnu intervenciju na teritoriji Venecuele i tom prilikom su otele predsednika države, Nikolasa Madura i njegovu ženu Siliju Flores.

Juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.

Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.

15:31

Rubio detaljnije o napadu

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Vašington nema svoje snage na terenu (u Venecueli).

Rubio se obraća američkim novinarima i uskoro se očekuje širi izveštaj.

"Američke trupe su bile oko dva sata u Venecueli dok su hvatale Madura", rekao je Rubio.

15:04

Španija osudila američku vojnu intervenciju

Španija je osudila ono što je nazvala kršenjem međunarodnog prava u Venecueli.

Pedro Sančez je u pismu koje je poslao članovima svoje Socijalističke stranke američku intervenciju opisao kao "kršenje međunarodnog prava u Venecueli, čin koji oštro osuđujemo".



15:04

Njujork tajms: Najmanje 40 ljudi ubijeno u američkom napadu na Venecuelu

U američkom napadu na Venecuelu poginulo je najmanje 40 osoba, uključujući civile. Tramp je potvrdio da nema američkih žrtava. U napadu je uništena stambena zgrada i ubijena 80-godišnjakinja.

14:49

90 venecuelanskih vojnika ranjeno u američkom napadu

Nevladina organizacija "Mreža lekara" saopštila je da je u američkom napadu na Venecuelu, izvedenom u ranim jutarnjim satima u subotu, povređeno oko 90 pripadnika vojske.

Prema navodima organizacije, oko 60 povređenih trenutno se leči u Vojnoj bolnici "Dr Karlos Arvelo". Još 30 povređenih prebačeno je u manju bolnicu u utvrđenju Fort Tuana.

U početku je u vezi s napadima prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva, ali "Mreža lekara" navodi da dodatni smrtni slučajevi među pripadnicima oružanih snaga još uvek nisu evidentirani.

14:46

Objavljeni satelitski snimci uništenih vojnih objekata u napadu američkih snaga na Venecuelu

Na satelitskim snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama i o kojima je pisao list "Biznis insajder", mogu se vdeti venecuelanski vojni objekti pre i posle američke vojne intervencije i hapšenja Nikolasa Madura.

14:38

Amerikancima trebalo 2 sata i 20 minuta da ulove Madura!

Američki špijuni mesecima su pratili svaki korak venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, što je kulminiralo dramatičnom vojnom operacijom u kojoj je uhvaćen.

Mali tim, uključujući i izvor unutar venecuelanske vlade, beležio je gde 63-godišnjak spava, šta jede, šta nosi, pa čak i detalje o "njegovim kućnim ljubimcima", otkrili su visoki vojni zvaničnici.

Operacija kodnog naziva "Apsolutna odlučnost" rezultat je višemesečnog pedantnog planiranja, a uključivala je i izradu verne replike Madurove sigurne kuće u Karakasu kako bi elitne američke jedinice uvežbale upad, piše BBC.



Plan - koji predstavlja iznenadnu američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi kakva nije viđena još od Hladnog rata - držan je u strogoj tajnosti.

Kongres nije bio unapred obavešten ni konsultovan. Nakon što su precizirani svi detalji, visoki vojni zvaničnici čekali su samo optimalne uslove za pokretanje napada.

Hteli su da maksimalno iskoriste element iznenađenja, rekli su zvaničnici. Akcija je zamalo pokrenuta četiri dana ranije kada je predsednik Donald Tramp dao odobrenje, ali je odlučeno da se sačekaju bolje vreme i manja oblačnost.

- Tokom nedelje, tokom Božića i Nove godine, muškarci i žene vojske Sjedinjenih Država sedeli su spremni, strpljivo čekajući da se ispune pravi uslovi i da nam predsednik naredi akciju - rekao je general Dan Kejn, najviši vojni komandant SAD, na pres konferenciji u subotu ujutro.

13:49

Papa Lav XIV pozvao na poštovanje suvereniteta Venecuele

Papa Lav XIV izrazio je duboku zabrinutost zbog događaja u Venecueli nakon američke vojne intervencije. Pozvao je na put pravde i mira koji garantuje suverenitet zemlje i poštuje ljudska prava.



13:42

Trampovi ljudi ponovo gledaju na Grenland, Danska odmah odgovorila: Poštujte granice

Objava Keti Miler, desničarke i supruge Stefana Milera, Trampovog moćnog zamenika šefa osoblja za politiku uznemirila je Dance. Ona je kasno sinoć na društvenoj mreži "Iks" podelila kartu Grenlanda preko koje je bila postavljena američka zastava, uz kratak komentar: "SOON" ("USKORO").



Danska odmah upozorila: Očekujemo puno poštovanje teritorijalnog integriteta

Na objavu je reagovao danski ambasador u SAD Džesper Moler Sorensen, koji je objavu podelio uz, kako je naveo, "prijateljski podsetnik" na dugogodišnje odbrambene veze dve zemlje.

- SAD i Danska su bliski saveznici i tako bi trebali da nastave da sarađuju. Bezbednost SAD ujedno je bezbednost Grenlanda i Danske. Grenland je već deo NATO-a - poručio je Sorensen, dodavši da dve zemlje već blisko sarađuju na Arktiku.



Naglasio je i da je Danska u 2025. povećala izdvajanja za odbranu na 13,7 milijardi dolara, upravo za bezbednost Arktika i severnog Atlantika.

- I da, očekujemo puno poštovanje teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske - dodao je.

13:18

Predsednik Srbije komentarisao događaje u Venecueli

- Na današnjoj sednici imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbednost, sa osvrtom na situaciju u Evropi i svetu. Druga je energetska bezbednost Srbije, i treća je američka akcija u Venecueli. Doneli smo odgovarajuće zaključke, neke ću vam reći, neke ne. Mi smo svesni složenosti pozicije koju naša zemlja ima u ovom regionu, jugoistočne Evrope, i naravno ta kompleksnost naše pozicije biće sve izraženija imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svetu, i više nikakva pravila ne važe. Međunarodno javno pravo ne postoji, poredak UN postoji na papiru. Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moramo da razumemo dobro, posle akcije u Venecueli to je sada potpuno jasno, da povelja UN ne funkcioniše - rekao je predsednik.

13:08

Trampovi planovi za upravljanje Venecuelom i dalje su nejasni

Tramp je u subotu rekao da će SAD upravljati tom zemljom dok se ne omogući sigurna, ispravna i jasna tranzicija. Još uvek nije jasno na koji način SAD planiraju da upravljaju Venecuelom niti ko bi u tome učestvovao, ali je Tramp rekao da će to biti timski napor.

Dodao je da je američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao s Delsi Rodrigez, potpredsednicom Venecuele, koju je u međuvremenu Vrhovni sud Venecuele imenovao za privremenu predsednicu.

Tramp je rekao da je Rodrigez izrazila spremnost da učini šta god SAD zatraže. Rodrigez se kasnije pojavila na državnoj televiziji zahtevajući oslobađanje Madura, poručivši da je on jedini predsednik.

Tramp je takođe rekao da nije razgovarao s liderkom venecuelanske opozicije Marijom Korinom Mačado, za koju je utvrdio da nema ni potrebnu podršku ni poštovanje u Venecueli da bi postala liderka zemlje.

Mačado je ranije pozvala da vlast preuzme Edmundo Gonzales. Ona je tokom predsedničkih izbora 2024. mobilisala podršku Gonzalesu, a rezultati glasanja koje je objavila njena stranka sugerišu da je on pobedio ubedljivom većinom.

13:02

Prizor iz La Karlote - uništeni PVO sistemi i vojna vozila

Venecuelanska protivvazdušna jedinica u vazduhoplovnoj bazi La Karlota u Karakasu bila je jedno od ključnih mesta koje je bilo na udaru u napadima na Karakas pre zore, kada su Sjedinjene Američke Države izvele operaciju hapšenja predsednika Nikolasa Madura.



12:59

Dugi redovi ispred pumpi, prodavnica i apoteka u Karakasu

Dugi redovi formirali su se kod apoteka i na benzinskim pumpama u glavnom gradu Karakasu nakon američkih vazdušnih napada na više lokacija u Venecueli i Karakasu.



12:41

Kir Starmer odbija da osudi američki napad na Venecuelu

Britanski premijer Kir Starmer suočio se sa pozivima opozicionih stranaka da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, ali je to odbio da učini.

12:39

Severna Koreja osuđuje američko hapšenje Madura kao "ozbiljno narušavanje suvereniteta"

Severna Koreja je, prema navodima, postala najnovija zemlja koja je osudila hapšenje Nikolasa Madura od strane Sjedinjenih Američkih Država, ocenjujući ga kao "ozbiljno narušavanje suvereniteta".

Ministarstvo spoljnih poslova u Pjongjangu "oštro osuđuje hegemonistički čin Sjedinjenih Država počinjen u Venecueli", izjavio je portparol Ministarstva u saopštenju koje je prenela zvanična severnokorejska agencija KCNA.

- Ovaj incident je još jedan primer koji jasno i iznova potvrđuje odmetničku i brutalnu prirodu Sjedinjenih Američkih Država - dodaje se u saopštenju.

12:21

Nafta će igrati ključnu ulogu

Donald TrAmp jasno je dao do znanja da želi da Sjedinjene Američke Države dobiju pristup venecuelanskim naftnim poljima.

Procenjuje se da venecuelanske rezerve nafte premašuju 300 milijardi barela, što ih čini najvećim na svetu.

Reč je o ekstra teškoj sirovoj nafti čije je vađenje skupo i tehnički zahtevno, ali uprkos tome Venecuela ostaje peti najveći svetski izvoznik nafte.

12:18

Kamala Haris: Američka intervencija bila nezakonita i nerazumna

Bivša potpredsednica SAD Kamala Haris objavila je na društvenoj mreži Iks da su američke akcije u Venecueli bile nezakonite i nerazumne i da ne čine Ameriku sigurnijom, jačom ni pristupačnijom.

11:20

Gde je sada Maduro i šta ga dalje čeka?

Nakon hapšenja u Venecueli, Nikolas Maduro je američkim helikopterom prebačen iz Karakasa na američki ratni brod USS Ivo Džima, gde je i snimljen na fotografiji koju je Donald Tramp objavio na društvenoj mreži Truth Social. Zatim je preko Kube prevezen u Njujork.

Po dolasku u Njujork, Maduro je odveden u kancelarije američke Agencije za suzbijanje droge (DEA). Nakon toga je iz kancelarije DEA na Menhetnu prebačen u Metropolitan Detention Center u Bruklinu.

Venecuelanski predsednik trebalo bi da se pojavi pred sudom zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, a to bi se moglo dogoditi već u ponedeljak. On je ranije odbacivao optužbe da je vođa narkokartela.

10:44

Žena opisala trenutak kada su SAD pogodile njenu kuću u Karakasu

Janire Lukas živi u Karakasu, u kući koja se nalazi tik uz venecuelansku vojnu bazu. Nakon što su američki napadi u ranim jutarnjim satima u subotu pogodili bazu, kaže da je njena porodica ostala u stanju potpunog užasa.

- Doživeli smo strašno iskustvo. Sve je počelo u 1:50 sati ujutru, kada smo čuli prvu eksploziju. Bila je jako glasna. Ustali smo i sklonili se već tokom te prve eksplozije, koja je bila toliko snažna da smo odmah osetili prva oštećenja na kući. Vidite da je potpuno uništena - rekal je Lukasova.

Pokazujući na razbijeni prozor, ona je dodala: "Ovaj deo je najviše stradao jer se eksplozija dogodila tačno ovde, ispred kuće. Ne znam šta je palo, ali udarni talas bio je izuzetno snažan i razbio je sve prozore."

Ona je rekla da je ono što se događa "bez presedana". Za AP je izjavila da je rođena tu.

- Ovo je nešto do sada neviđeno, zastrašujuće iskustvo, i još uvek smo u stanju šoka. Sada ne znamo šta da radimo, da li da ostanemo kod kuće kako bismo bili sigurni ili da izađemo da tražimo zalihe hrane - kaže ona.

10:27

Rusija strahuje od posledica po cenu nafte

Mnogi Rusi sada izražavaju zabrinutost zbog mogućeg uticaja američke akcije na globalne cene nafte. Ruska ekonomija i dalje u velikoj meri zavisi od izvoza nafte i gasa, pa pad cena može izazvati ozbiljne probleme za građane širom zemlje.

Ruski milijarder Oleg Deripaska upozorio je da kontrola SAD nad venecuelanskim naftnim poljima može imati ozbiljne posledice po državnu ekonomiju.

- Ako naši američki partneri stignu do venecuelanskih naftnih polja, a već su stigli do Gvajane, kontrolisaće više od polovine svetskih rezervi nafte. I očigledno je njihov plan da cene naše nafte ne prelaze 50 dolara po barelu. To znači da će našem svetom državnom kapitalizmu biti teško da ostane na onome kao što je bilo pre - napisao je Telegramu.

10:17

Zelenski: "Ako je moguće ovako postupati s diktatorima, onda SAD znaju šta dalje"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski komentarisao je nedavnu američku operaciju hvatanja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, ističući da takvi potezi šalju širu poruku autoritarnim režimima.

Tokom konferencije za medije 3. januara, nakon sastanaka sa savetnicima za nacionalnu bezbednost partnerskih zemalja, Zelenski je upitan o američkoj misiji, u kojoj su specijalne snage otele Madura i prebacile ga na teritoriju SAD.

- Ako je moguće ovako postupati s diktatorima, onda Sjedinjene Američke Države znaju šta dalje - rekao je Zelenski.

Iako nije pomenuo nijednu zemlju, izjava se široko tumači kao indirektna aluzija na ruskog lidera Vladimira Putina.

10:11

Penzionisani generali: "Trampova poruka vlastima u Venecueli je: 'Radije bismo koristili šargarepu, ali batina je i dalje tu ako zatreba'"

Pojačana američka vojna prisutnost kod Venecuele verovatno će se za sada zadržati, kaže penzionisani general.

Vojna prisutnost koju su SAD od prošle godine izgradile uz obalu Venecuele verovatno će ostati na snazi kao deo politike "šargarepe i štapa", izjavio je za CNN penzionisani general australijske vojske.

SAD su poslednjih meseci u regiju poslale ratne brodove i borbene avione kako bi pojačale pritisak na predsednika Nikolasa Madura.

U sklopu, kako su naveli, kampanje protiv suzbijanja droge, američke snage izvele su napade na desetine navodnih brodova za krijumčarenje droge i blokirale naftne tankere pod sankcijama koji su ulazili u Venecuelu i izlazili iz nje.

Čak i nakon hapšenja Madura i njegove supruge, penzionisani general Mik Rajan smatra da je malo verovatno da će SAD odmah smanjiti svoje vojno prisustvo.

- Administracija Donalda Trampa očito želi da preostala vlada u Venecueli sarađuje sa njima - rekao je.

- Jedan od načina da se to osigura jeste zadržavanje snažne vojne prisutnosti na moru i poruka: "Radije bismo koristili šargarepu, ali batina je i dalje tu ako zatreba" - dodao je.

9:27

Maduro u ponedeljak pred sudom

Optužen po raznim saveznim tačkama optužnice, uključujući zaveru narkoterorizma, Maduro će se u ponedeljak prvi put pojaviti na saveznom sudu na Menhetnu, najavio je zvaničnik ministarstva pravde.

U optužnici se navodi kako su Maduro i njegovi saveznici pretvorili venecuelanske institucije u žarište korupcije koju pokreće trgovina drogom, a sve za vlastitu korist.

Prema optužnici američkog Ministarstva pravde, venecuelanski državni vrh decenijama je bio uključen u masovni šverc droge.

9:07

Lavrov razgovarao telefonom sa v.d. predsednika Venecuele

On je razgovarao sa dojučerašnjom potpredsednicom Venecuele, Delsi Rodrigez, tokom kojeg je ruski ministar izrazio "solidarnost sa venecuelanskim narodom suočenim sa oružanom agresijom".

9:03

Rusija obećava da će braniti Venecuelu

Posle američke operacije u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija braniti ovu južnoameričku zemlju, piše britanski list Ekspres.

Moskva je zatražila oslobađanje predsednika Nikolasa Madura, koji je prebačen u Njujork kako bi se suočio sa optužbama za "narko-terorizam" u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Rusija će nastaviti da podržava kurs koji sprovodi njeno bolivarsko rukovodstvo u cilju odbrane nacionalnih interesa i suvereniteta zemlje - saopštio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

8:59

Protesti u SAD i Urugvaju zbog svrgavanja i otmice Madura

8:59

Slavlje u Argentini, Gvatemali i Kolumbiji povodom svrgavanja Madura

8:49

Snažne emocije zbog prizora Madura u lisicama

Gledanje snimaka venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u lisicama na tlu Sjedinjenih Američkih Država podsetilo je Nijurku Melendez na tešku prošlost njene domovine i na "svetlo na kraju tunela", rekla je Venecuelanka za CNN u nedelju.

- Kao da ste na rolerkosteru. Toliko emocija u isto vreme - izjavila je Melendez, jedna od osnivača organizacije "Venezuelans and Immigrants Aid" iz Njujorka, koja pomaže venecuelanskim tražiocima azila.

- U mojoj zemlji i dalje postoje politički zatvorenici. I dalje ima ljudi koji žive u strahu, ali ipak, postoji barem svetlo na kraju tunela koje nam daje nadu - rekla je Melendez.

Melendez je istakla da hapšenje Madura znači "pravdu", korak koji je, kako kaže, neophodan pre nego što venecuelanski narod može da počne sa obnovom svoje zemlje.

- Naša zemlja je u haosu. Izgubili smo je i sada pokušavamo da ponovo sastavimo delove. Znam da će to biti izuzetno komplikovan zadatak - zaključila je ona.

8:45

Ukidaju se ograničenja za letove iznad Kariba. Mapa pokazuje prazno nebo nad Venecuelom

Američki ministar za saobraćaj Šon Dafi saopštio je na društvenim mrežama da će ograničenja letova u vazdušnom prostoru iznad Kariba isteći u ponoć po istočnom američkom vremenu (ET), čime će biti omogućeno ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja.

- Avio-kompanije su obaveštene i brzo će ažurirati svoje redove letenja. Molimo putnike da nastave da sarađuju sa svojim avio-prevoznikom ukoliko je njihov let bio pogođen ovim ograničenjima - rekao je Dafi.

Stotine letova otkazane su nakon američkog napada na Venecuelu i hapšenja Nikolasa Madura. Avio-kompanije United Airlines i Delta pripremaju se da do nedelje obnove letove ka Karibima.

8:38

Malezija oštro protiv američke intervencije

Ministarstvo spoljnih poslova Malezije u svojoj reakciji je upotrebilo oštar ton, poručivši da se protivi svim oblicima stranog uplitanja u unutrašnje poslove drugih država, kao i pretnji ili upotrebi sile.

8:37

Japan podržao američku intervenciju

Japansko Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je na američke napade i intervenciju ponovivši svoj stav kao zemlje članice grupe G7 ponudivši podršku u cilju obnove demokratije i stabilizacije situacije u Venecueli.

Bela kuća objavila je video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA, pokušava da govori engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year" (Laku noć i Srećna Nova godina).

7:38

Vrhovni sud Venecuele odredio Delsi Rodrigez za privremenu predsednicu

Ustavno veće Vrhovnog suda Venecuele je naložilo da potpredsednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednice zemlje u odsutnosti Nikolasa Madura, koji je otet juče rano ujutro u operaciji američkih snaga.

7:35

Nova fotografija Nikolasa Madura u pritvoru

Pojavila se fotografija koja prikazuje Nikolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz aviona, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.

Američki partner Sky Newsa, NBC News, došao je u posed fotografije koja prikazuje zarobljenog venecuelanskog lidera u svetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki zvaničnici.

Na društvenoj mreži Iks pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sedi na stolici okružen agentima.

First pictures have been released of Former Venezuelan President Nicolás Maduro on arrival earlier tonight at New York Stewart International Airport. pic.twitter.com/is8rjwAGgp — OSINTdefender (@sentdefender) 04. јануар 2026.

Na tim fotkama izgleda kao da ima lisice na rukama ispred tela i pozira s podignutim palcem. Na jednoj od fotografija stoji ispred aviona, nedugo nakon sletanja u Njujork.

Na svim tim fotografijama Maduro nosi istu svetloplavu majicu s kapuljačom, tamnoplavu trenerku, bele čarape i cipele.

7:22

Dan posle otmice Nikolasa Madura

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u Njujork nakon opsežne američke vojne operacije u Venecueli.

Maduro je smešten u pritvorski centar u Bruklinu, gde čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je američki predsednik Donald Tramp poručio da će SAD voditi zemlju do prenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad velikim venecuelanskim rezervama nafte.

U međuvremenu, Vrhovni sud Venecuele imenovao je potpredsednicu Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednice, a među Venecuelancima vladaju pomešani osećaji radosti, nade, ali i teškoća, piše CNN.

Autor: D.Bošković