Oglasio se sin predsednika Venecuele: Pristalice Nikolasa Madura odlučnije nego ikada da ga podrže

Sin predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Guera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsednika, navodi se u audio-snimku podeljenom na društvenim mrežama.
"Neće nas videti da smo slabi. Predsednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se. Ovo je, naravno, bio dan šoka, svi smo u šoku", rekao je on, prenosi Gardijan.
Kako je istakao, građani Venecuele će izaći na ulice, okupiće narod, ujediniće se i formirati jezgro oko najviše političko-vojne komande uz maksimalno jedinstvo.
Sin predsednika Venecuele je trenutno poslanik u venecuelanskoj Narodnoj skupštini i verovatno se i dalje nalazi u Venecueli, navodi britanski list.
On je, zajedno sa svojim ocem, nedavno optužen u Južnom okrugu Njujorka.
Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužen je još 2020. godine u istom predmetu, zajedno sa drugim visokim venecuelanskim zvaničnicima i bivšim kolumbijskim gerilskim liderima.
Međutim, optužnica objavljena u subotu četvrta je i najnovija, a Madura i druge tereti za dodatne nezakonite aktivnosti od 2020. godine.
Najnovija optužnica uključuje i nove optužene, među kojima su Madurov sin i supruga Silija Flores, koja je takođe, oteta i dovedena u Njujork.
"Istorija će pokazati ko su bili izdajnici. Istorija će to razotkriti. Videćemo. Ali moramo da se usredsredimo na napredak nacije, podignemo zastave (Uga) Čavesa i bezbedno vratimo Nikolasa Madura Morosa i Siliju Flores", rekao je Madurov sin u audio-snimku.
SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.
Svrgnuti predsednik Venecuele Maduro u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put će se pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, preneo je ranije CNN.
