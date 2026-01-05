AKTUELNO

Svet

Oglasio se sin predsednika Venecuele: Pristalice Nikolasa Madura odlučnije nego ikada da ga podrže

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Matias Delacroix (STF) ||

Sin predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Guera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsednika, navodi se u audio-snimku podeljenom na društvenim mrežama.

"Neće nas videti da smo slabi. Predsednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se. Ovo je, naravno, bio dan šoka, svi smo u šoku", rekao je on, prenosi Gardijan.

Kako je istakao, građani Venecuele će izaći na ulice, okupiće narod, ujediniće se i formirati jezgro oko najviše političko-vojne komande uz maksimalno jedinstvo.

Sin predsednika Venecuele je trenutno poslanik u venecuelanskoj Narodnoj skupštini i verovatno se i dalje nalazi u Venecueli, navodi britanski list.

On je, zajedno sa svojim ocem, nedavno optužen u Južnom okrugu Njujorka.

Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužen je još 2020. godine u istom predmetu, zajedno sa drugim visokim venecuelanskim zvaničnicima i bivšim kolumbijskim gerilskim liderima.

Foto: Tanjug AP/Peter Dejong

Međutim, optužnica objavljena u subotu četvrta je i najnovija, a Madura i druge tereti za dodatne nezakonite aktivnosti od 2020. godine.

Najnovija optužnica uključuje i nove optužene, među kojima su Madurov sin i supruga Silija Flores, koja je takođe, oteta i dovedena u Njujork.

"Istorija će pokazati ko su bili izdajnici. Istorija će to razotkriti. Videćemo. Ali moramo da se usredsredimo na napredak nacije, podignemo zastave (Uga) Čavesa i bezbedno vratimo Nikolasa Madura Morosa i Siliju Flores", rekao je Madurov sin u audio-snimku.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.

Svrgnuti predsednik Venecuele Maduro u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put će se pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, preneo je ranije CNN.

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Istorija

#Nikolas Maduro

#SAD

#Venecuela

#optužnica

POVEZANE VESTI

Svet

MADURO S POVEZOM NA OČIMA: Tramp objavio sliku predsednika Venecuele posle hapšenja (FOTO)

Svet

Hapšenje Madura

Svet

ŠTA ČEKA VENECUELU POSLE OTMICE MADURA? Tri scenarija su u igri, jedan je POSEBNO OPASAN! Oči celog sveta su uprte u NJIH, evo šta sada sledi (FOTO)

Svet

Vlasti Venecuele tvrde: Amerikanci pobili veći deo Madurovog obezbeđenja

Svet

Branković: Madurova pobeda pokazuje da on ima evidentnu podršku građana Venecuele

Svet

UŽIVO! UŽIVO NAJMANJE 40 VOJNIKA I CIVILA UBIJENO TOKOM OTMICE MADURA! Tramp kaže nema američkih žrtava, stradala i žena od 80 godina!