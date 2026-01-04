AKTUELNO

Svet

Vlasti Venecuele tvrde: Amerikanci pobili veći deo Madurovog obezbeđenja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bernat Armangue ||

Veliki deo bezbednosnog tima nekadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura poginuo je u američkoj raciji koja je dovela do njegovog hapšenja, izjavio je jutros venecuelanski ministar odbrane, general Vladimir Padrino, u televizijskom obraćanju.

Padrino nije naveo tačan broj žrtava, ali je podržao proglašenje potpredsednice Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednika i rekao da su oružane snage aktivirane širom zemlje da bi garantovale suverenitet, prenosi Rojters.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.

Autor: S.M.

#Nikolas Maduro

#Venecuela

#amerikanci

#obezbeđenje

#vlasti

POVEZANE VESTI

Svet

MADURO S POVEZOM NA OČIMA: Tramp objavio sliku predsednika Venecuele posle hapšenja (FOTO)

Svet

ŠTA ČEKA VENECUELU POSLE OTMICE MADURA? Tri scenarija su u igri, jedan je POSEBNO OPASAN! Oči celog sveta su uprte u NJIH, evo šta sada sledi (FOTO)

Svet

Branković: Madurova pobeda pokazuje da on ima evidentnu podršku građana Venecuele

Svet

Hapšenje Madura

Svet

AMERIČKI GENERAL OTKRIO DETALJE NAPADA NA VENECUELU: Akcija 'Apsolutna odlučnost' planirana mesecima, samo smo mi bili u stanju da je izvedemo!

Svet

MADURO U NJUJORKU! Preti mu smrtna kazna zbog optužbi za narkoterorizam (VIDEO)