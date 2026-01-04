Vlasti Venecuele tvrde: Amerikanci pobili veći deo Madurovog obezbeđenja

Veliki deo bezbednosnog tima nekadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura poginuo je u američkoj raciji koja je dovela do njegovog hapšenja, izjavio je jutros venecuelanski ministar odbrane, general Vladimir Padrino, u televizijskom obraćanju.

Padrino nije naveo tačan broj žrtava, ali je podržao proglašenje potpredsednice Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednika i rekao da su oružane snage aktivirane širom zemlje da bi garantovale suverenitet, prenosi Rojters.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.

Autor: S.M.