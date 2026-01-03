AMERIČKI GENERAL OTKRIO DETALJE NAPADA NA VENECUELU: Akcija 'Apsolutna odlučnost' planirana mesecima, samo smo mi bili u stanju da je izvedemo!

Noćna misija zarobljavanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura nazvana je Operacija "Absolute Resolve" (Apsolutna odlučnost), izjavio je predsednik Združenog štaba Vojske SAD general Dan Kejn.

"Operacija, poznata kao Operation Absolute Resolve, bila je diskretna, precizna i izvedena u najmračnijim satima 3. januara, a rezultat je meseci planiranja i vežbi - operacija koju, iskreno, samo američka vojska može izvesti", rekao je general Kejn.

On je rekao da je u operaciji učestvovalo 150 vazduhoplova, te da su ljudi koji su bili deo akcije imali od 20 do 49 godina starosti.

On je dodao da je operacija planirana mesecima.

"U operaciji je učestvovalo više od 150 letelica koje su poletale širom Zapadne hemisfere u tesnoj koordinaciji, sve se spajajući u tačno određenom vremenu i na tačno određenom mestu kako bi se slojevito delovalo sa jednim ciljem - da se interventne snage ubace u centar Karakasa, uz očuvanje elementa taktičkog iznenađenja. Neuspeh samo jedne komponente ove dobro podmazane mašinerije doveo bi u opasnost čitavu misiju, a neuspeh nikada nije opcija za združene snage Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Kejn.

Autor: Jovana Nerić