Obradović: Operacija u Venecueli poruka Trampa da su se SAD vratile na velika vrata

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenio je danas da operacija SAD u Venecueli i hvatanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura predstavlja, kako je naveo, "besprekoran" američki obaveštajni rad i snažnu poruku u skladu sa politikom predsednika SAD Donalda Trampa da se Amerika vratila na velika vrata.

"Imamo na delu pravu pravcijatu, specijalnu vojnu operaciju u sadejstvu sa snagama za sprovođenje zakona, besprekoran američki obaveštajni rad, koji je doslovno izolovao Madura, izolovao njemu lojalne snage, pripremio operaciju", rekao je Obradović za Tanjug.

On je dodao da je, na osnovu onoga što je moglo da se vidi, jasno da su američki helikopteri slobodno leteli nad Karakasom, da je dobar deo grada bio u mraku i da je u potpunosti, zahvaljujući obaveštajnoj komponenti, sprovedeno da ključne snage Nikolasa Madura budu odsečene od njega i lokacije gde se on skrivao.

Dodao je da je Maduro najverovatnije na putu za američki sud, gde će mu, kako je naveo, biti suđeno kao pripadniku organizovane kriminalne grupe.

Prema oceni Obradovića, ključ operacije je u obaveštajnoj komponenti i podseća na irački scenario, pošto su, kako kaže, i Sadama Huseina izdali njegovi oficiri koji su nekoliko nedelja pre invazije na Irak bili u Švajcarskoj.

"Bagdad je imao 27 linija odbrane, koje su pale za manje od tri nedelje. Tako isto imamo i ovde situaciju i ovo pokazuje superiornost američke obaveštajne komponente, jer ovde nije reč o kinetičkoj sili. Maduro je doslovno pronađen, lociran je, zarobljen je i odveden iz zemlje", rekao je Obradović.

On smatra da se postavlja pitanje sposobnosti ne toliko Venecuele, koliko Rusije i Kine da obaveštajno i bezbednosno zaštite svoje saveznike.

"S druge strane, ključne snage bezbednosti nisu reagovale, govorimo o prvom prstenu, drugom prstenu i najbitnijem prstenu kontraobaveštajne zaštite. Jer jednostavno nije lako u Karakasu koji ima nekoliko miliona stanovnika naći baš mesto gde je Maduro", rekao je Obradović.

Prema njegovoj oceni, reč je o kompletnom slomu bezbednosnog aparata Venecuele.

"I to je zapravo posledica obaveštajnog rada, ali i presecanja dotoka novčanih tokova koji je učinio da je nemoguće više ulagati u Madura, zato što su prihodi tog unutrašnjeg kruga značajno bili odsečeni", smatra Obradović.

Govoreći o budućnosti Venecuele, ocenio je da će se ići ka sistemu prelazne vlade sa novom konstitutivnom skupštinom, ali je dodao da je sada teško o tome govoriti jer je situacija nestabilna.

Autor: Jovana Nerić