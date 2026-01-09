'ŽELE DA SE DOKOPAJU VLASTI KAKO BI NAPUNILI SOPSTVENE DŽEPOVE' Glišić za Pink o SRAMNIM NAPADIMA na predsednika Srbije: Frustrirani su, jer je Vučić postigao stvari koje oni nisu godinama dok su bili na vlasti

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić bio je gost Novog jutra na televiziji Pink gde je govorio o svim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

Glišić se na samom početku razgovora osvrnuo na brutalne napade koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica svakodnevno trpe.

- Kada imate ljude koji su zloupotrebili tragediju koja se desila pre više od godinu dana i kojima ništa nije sveto, onda se čovek i ne iznenadi. Ne mogu da pobede Aleksandra Vučić u političkom smislu, pa posežu za ovakvim stvarima. Dok se od predsednika Vučića jasno vidi plan za poboljšanje života građana Srbije, od druge strane ne možete videti ništa slično. To su ljudi koji vređaju i verske praznike, Božić nazivaju baljezgarijom, samo zato što nemaju odgovor na to kako bi Srbija bolje živela kada bi oni bili na vlasti. Ti ljudi ne znaju kako bi to država mogla bolje od onoga kakvo je stanje sada - rekao je Glišić.

On dodaje da je tragedija u Novom Sadu samo iskorišćenja kao povod za pokušaj sprovođenja obojene revolucije u Srbiji.

- Videli smo ovu strašnu tragediju u Švajcarskoj i opet niko tamo nije izašao napolje da mlati rukama. To vam govori da njih ne zanima da se utvrdi odgovornost za ono što se desilo tog dana u Novom Sadu, već im je trebao bilo kakav povod da pokušaju i sprovedu obojenu revoluciju. Frustrirani su što je konačno došao čovek koji se trudi i daje sve od sebe da dođe do nekog poboljšanja u Srbiji i daje rezultete. Zbog toga oni iz očaja kreću da ga napadaju, jer je uspeo nešto što oni nisu godinama dok su bili na vlasti - rekao je Glišić i dodao:

- Oni su sada pokušali čak i vremenske nepogode da iskoriste i udare na državu. Ulice se čiste i Beograd i Srbija su očišćeni bolje nego neki evropski gradovi, ali kada sneg pada konstantno, naravno da nekada ne može sve da se postigne u trenutku. Setimo se ranije, kada se desi ovakva neka nepogoda, pola Srbije bi bilo u mraku, danas to nije slučaj - rekao je Glišić.

Glišić se osvrnuo i na izbore koji se očekuju krajem 2026. godine.

- Krajem godine očekujem pobedu rezultata i sigurne politike nad jednim bolesnim pristupom ljudi koji koriste svaku priliku da blokiraju zemlju. Građani neka budu bezbrižni. Dražava je pokazala da je tu i da brine. Taj ekstremizam kod pojedinih ljudi je samo zbog toga što nemaju rezultate - rekao je Glišić.

Glišić je prokomentarisao i optužbe na račun ministra kulture Nikolu Selakovića koji se tereti da je na nezakonit način uticaona skidanje svojstva kulturnog dobra nad kompleksom zgrada Generalštaba oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine.

- On je potpuno nevin čovek. Sve što rade je samo pokušaj pravljenja novih tenzija u pokušaju sprovođenja obojene revolucije. Došli smo do trenutka da pitanje tog rugla od Generalštaba rešimo na način koji bi doneo dosta benefita građanima Beograda i poslao jaku političku poruku, a onda su se pojavili ti idioti koji kažu da je super kada je onakav krš u centru grada. Oni samo žele da se dokopaju vlasti kako bi napunili sopstvene džepove - rekao je Glišić.

Autor: Iva Besarabić