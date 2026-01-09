AKTUELNO

Starović razgovarao sa koleginicom sa Kipra: Čestitao joj povodom preuzimanja predsedavanja Savetom Evropske unije

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović obavio je telefonski razgovor sa zamenicom ministra nadležnom za evropska pitanja Republike Kipar, Marilenom Raunom.

Tom prilikom, ministar je uputio čestitke povodom preuzimanja predsedavanja Savetom Evropske unije i ukazao na značaj prevazilaženja zastoja u pregovorima Srbije sa EU.

On je naglasio da se reformski procesi u Srbiji odvijaju nesmanjenim intenzitetom, uz ocenu da je ohrabrujuće što se politika proširenja nalazi među prioritetima kiparskog predsedavanja.

