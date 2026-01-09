DINSTAJU SE SAMI: Nova tuča među blokaderima! (FOTO)

Nova tuča izbila je danas među blokaderima na društvenim mrežama.

Naime, poznata blokaderka, Vesna Pešić udarila je danas na studente blokadere zbog čestitanja rođendana Republici Srpskoj.

Pešićeva je njih nastrašnije izvređala, nazvala ih pokvarenjacima, poručila da treba da ih bude "sram", a upotrebila je i sočnu psovku.

Ovim se samo još jednom pokazalo - blokaderi se zapravo dinstaju sami, iako su time pretili drugima.

Blokaderi nemaju politike ni plana, nemaju nikakav program. Jedina ideja vodilja je jasna - preuzeti vlast po svaku cenu. U onom momentu kada dođe do rasprave ili pitanja o bilo kakvom programu, bilo kom ključno pitanju za srpski narod, poput ovog o postojanju Republike Srpske, niko se više ni sa kim ne slaže!

Autor: Pink.rs