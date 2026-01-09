AKTUELNO

Politika

DINSTAJU SE SAMI: Nova tuča među blokaderima! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Nova tuča izbila je danas među blokaderima na društvenim mrežama.

Naime, poznata blokaderka, Vesna Pešić udarila je danas na studente blokadere zbog čestitanja rođendana Republici Srpskoj. 

Pešićeva je njih nastrašnije izvređala, nazvala ih pokvarenjacima, poručila da treba da ih bude "sram", a upotrebila je i sočnu psovku.

Ovim se samo još jednom pokazalo - blokaderi se zapravo dinstaju sami, iako su time pretili drugima. 

Blokaderi nemaju politike ni plana, nemaju nikakav program. Jedina ideja vodilja je jasna - preuzeti vlast po svaku cenu. U onom momentu kada dođe do rasprave ili pitanja o bilo kakvom programu, bilo kom ključno pitanju za srpski narod, poput ovog o postojanju Republike Srpske, niko se više ni sa kim ne slaže!

pročitajte još

Mesarović: Struja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu u naredna 72, u Majdanpeku za 1 sat

Autor: Pink.rs

#Društvene mreže

#Napad

#Vesna Pešić

#blokaderi

#tuča

POVEZANE VESTI

Politika

POTPUNI HAOS MEĐU BLOKADERIMA: Tuča i opšti metež sinoć na Pravnom fakultetu (VIDEO)

Politika

NASTAVLJA SE SVAĐA MEĐU BLOKADERIMA: Savo Manojlović je parazit koji krade (FOTO)

Hronika

SNIMAK JEZIVE TUČE OBILAZI SRBIJU: Sevale pesnice, jurili se, gurali stolove, žena šutira, a on spava... Gost prespavao kafansku tuču a iza leđa mu ha

Politika

Đilas protiv Lompara: Hoće zajedno da ruše Vučića, a ne zna se ko je veći lažov (VIDEO)

Hronika

IZBODEN DEČAK U BEOGRADU! Izbila tuča kod Plavog mosta - Policija na licu mesta (VIDEO)

Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA NASTAVLJA SE BEZ MILOSTI: Ovako se na mrežama prepucavaju Boban Stojanović i Janko Veselinović, pale i uvrede (FOTO)